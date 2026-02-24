Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese


24. 2. 2026
Šéf NATO Mark Rutte o čtvrtém výročí velké ruské invaze na Ukrajinu
Zdroj: ČT24

Ukrajina je národem tichých hrdinů, současný konfliktem je pak válkou o svobodu. V den čtvrtého výročí velké ruské invaze to uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, který se účastnil ceremonie v sídle Severoatlantické aliance. Podle Rutteho je další pomoc Kyjevu zcela zásadní. Připomínkové akce se v úterý konají kromě Ukrajiny i v Česku a dalších evropských zemích.

„Stojíme tu v naději, inspirováni čtyřmi roky nezlomného odporu, čtyřmi roky neochvějné naděje a odvahy,“ vzkázal Rutte směrem k Ukrajině. „Tato válka je o právu suverénního lidu zvolit si vlastní cestu, je to válka o svobodu,“ zopakoval.

NATO bude stát při Kyjevu i při nadcházejících výzvách, slíbil šéf Aliance. „Ukrajina potřebuje více,“ zdůraznil. Je zásadní, aby dál získávala pomoc, a to humanitární, finanční i vojenskou, konstatoval Rutte.

Rusko podle něj svých cílů na bojišti nedosáhlo a musí nyní dokázat, že to s mírovými rozhovory myslí vážně. Kyjev si zaslouží spravedlivý a trvalý mír, zdůraznil šéf NATO. „V Evropě nemůže být skutečný mír bez skutečného míru na Ukrajině,“ je přesvědčen Rutte.

ŽIVĚ: Mimořádné zasedání Evropského parlamentu ke čtvrtému výročí ruské agrese proti Ukrajině (v angličtině)
Zdroj: EBU

V úterý se koná mimořádné plenární zasedání europarlamentu, na kterém prostřednictvím videokonference promluvil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který vyzval svět, aby se semknul proti Rusku a podporoval Kyjev.

Během plnohodnotné války už zemřely statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj
Projev Volodymyra Zelenského na mimořádném zasedání europarlamentu

Po ruských dronových i raketových útocích zůstávají mrtví i zranění i v místech vzdálených od fronty. Obrovské jsou škody na ukrajinské infrastruktuře a v uplynulých týdnech, kdy východní Evropu sevřely tuhé mrazy, ruská armáda pravidelně cílila na ukrajinské energetické a teplárenské objekty.

Diplomatické snahy o ukončení ruské invaze zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.

