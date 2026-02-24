Senát pořádá veřejné slyšení k obranyschopnosti Česka a Ukrajiny

ŽivěSenát pořádá veřejné slyšení k obranyschopnosti Česka a Ukrajiny


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
ŽIVĚ: Veřejné slyšení v Senátu o bezpečnosti Ukrajiny, Evropy a obranyschopnosti státu
Zdroj: ČT24

Bezpečnost a obranyschopnost České republiky, Ukrajiny a celé Evropy jsou tématy veřejného slyšení, které se koná v Senátu. Zatímco prezident Petr Pavel se rozhodl pozvání využít a na akci promluvit, členové vlády Andreje Babiše (ANO) se omluvili. I to má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila svou vypovídající hodnotu. Slyšení se pořádá v den čtvrtého výročí počátku plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině.

Slyšení by mělo i přes absenci členů vlády ANO, SPD a Motoristů, která je k podpoře Ukrajiny v boji s ruským agresorem vlažnější než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), poskytnout informace o tom, jak je Česko připraveno na krizové situace a bezpečnostní hrozby a jak je ochotno spolupracovat se spojenci.

Babiš v pondělí ke své neúčasti uvedl, že má důležitější program. Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) svou nepřítomnost zdůvodnil účastí na Valném shromáždění OSN. Vicepremiéra a ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) jeho tým omluvil velitelským shromážděním, náčelník generálního štábu armády Karel Řehka ale na slyšení má být přítomný.

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Prezident Pavel promluví v odpoledním bloku věnovaném pomoci Ukrajině, obranyschopnosti státu a českým bezpečnostním zájmům v zahraniční politice.

Prakticky celodenní slyšení by mělo poskytnout odpovědi na otázky, zda je současná krizová legislativa dostatečná. Jeho účastníci mají také řešit, jaké kroky je třeba podniknout k zabezpečení hospodářství a dodavatelských řetězců. Účastníci mají mluvit rovněž o tom, jak současná bezpečnostní situace a další krize dopadají na psychiku člověka a na společnost a v čem může být zkušenost bojující Ukrajiny důležitá pro posílení bezpečnosti Evropy.

Nahrávám video
Poslanec Marek Ženíšek (TOP 09) ke čtyřem rokům války na Ukrajině
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

09:27Aktualizovánopřed 1 mminutou
Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

08:57Aktualizovánopřed 19 mminutami
Bouba a kiki fungují i u kuřat. Vědci boří jeden z pilířů jazykovědy

Bouba a kiki fungují i u kuřat. Vědci boří jeden z pilířů jazykovědy

před 20 mminutami
Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

00:23Aktualizovánopřed 25 mminutami
Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

10:07Aktualizovánopřed 35 mminutami
Výbuchy na Ukrajině zranily další policisty, ruský nálet zasáhl Záporoží

Výbuchy na Ukrajině zranily další policisty, ruský nálet zasáhl Záporoží

včeraAktualizovánopřed 41 mminutami
Senát pořádá veřejné slyšení k obranyschopnosti Česka a Ukrajiny

ŽivěSenát pořádá veřejné slyšení k obranyschopnosti Česka a Ukrajiny

před 45 mminutami
Rusko vyšetřuje zakladatele Telegramu Durova, podezírá ho z „napomáhání terorismu“

Rusko vyšetřuje zakladatele Telegramu Durova, podezírá ho z „napomáhání terorismu“

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

Dálnici D2 u Břeclavi od noci na úterý asi devět hodin blokovala ve směru na Brno nehoda kamionu. Nákladní vůz se převrátil na bok a ležel přes všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno. Objízdná trasa vedla přes Slovensko. Informovaly o tom Národní dopravní informační centrum a policie.
08:57Aktualizovánopřed 19 mminutami

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

Vedení armády v úterý na pravidelném velitelském shromáždění v Praze vyhodnocuje priority rozvoje a hlavní úkoly loňského roku. Zahájili ho náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který se akce ve funkci účastní poprvé. Oba mluvili o problémech, se kterými se česká armáda potýká. Řehka zdůraznil důležitost spolehlivého financování a upozornil, že armáda zaostává za požadovanými schopnostmi o šest až deset let.
00:23Aktualizovánopřed 25 mminutami

ŽivěSenát pořádá veřejné slyšení k obranyschopnosti Česka a Ukrajiny

Bezpečnost a obranyschopnost České republiky, Ukrajiny a celé Evropy jsou tématy veřejného slyšení, které se koná v Senátu. Zatímco prezident Petr Pavel se rozhodl pozvání využít a na akci promluvit, členové vlády Andreje Babiše (ANO) se omluvili. I to má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila svou vypovídající hodnotu. Slyšení se pořádá v den čtvrtého výročí počátku plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině.
před 45 mminutami

VideoFinancování parků není ohroženo, říká Gregor. Hladík mluví o vyhladovění

Novým ministrem životního prostředí se stal Igor Červený (Motoristé). Hosté Událostí, komentářů probrali priority ministerstva a zaměřili se zejména na financování národních parků. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro životní prostředí Matěje Gregora (Motoristé) je státní rozpočet v dezolátním stavu, proto je potřeba šetřit na všech frontách. „Žádné škrty v rozpočtu národních parků nehrozí. Jen chceme využít jejich finanční rezervy do státního rozpočtu,“ vysvětluje Gregor. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se tohoto zásahu obává. Podle exministra by to parky krátkodobě bez finančních rezerv možná zvládly, ale problém dle něj je, že to vláda navrhuje i ve střednědobém horizontu. „Každý další rok navrhujete další snížení rozpočtu národních parků. To je vyhladovění. Je to reálné ohrožení fungování národních parků,“ varuje Hladík. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
před 1 hhodinou

VideoSporům souvisejícím s majetkem Babiše na Slovensku se věnovali Reportéři ČT

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek oznámil, že kvůli svému střetu zájmů vložil holding Agrofert do svěřenského fondu. Významná část majetku, který spadá pod koncern SynBiol, nicméně zůstává v přímém vlastnictví předsedy vlády. Týká se to třeba slovenské společnosti Istrochem, které patří rozsáhlý areál v širším centru Bratislavy. V souvislosti s ním se už roky řeší velké znečištění. V půdě jsou tam totiž jedovaté chemické látky, které se ukládaly desítky let a dál se šíří. Vyčištění území má stát stovky milionů eur. Podle minulé slovenské vlády se na financování vyčištění měla významně podílet Babišova firma. Současný kabinet Roberta Fica (Smer) ovšem otočil a oznámil, že vše uhradí. Proti tomu však protestuje slovenská opozice. Bližším okolnostem situace se věnovala Jana Neumannová z pořadu Reportéři ČT.
před 4 hhodinami

Před 70 lety padla Stalinova modla. Pomohl k tomu ze záhrobí i Lenin

Takzvaná „Fronta na maso“ – monumentální Stalinův pomník na pražské Letné – stál na místě necelý rok, když se nad jeho existencí už začaly stahovat mraky. Před 70 lety totiž začal XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. Tehdejší první tajemník Nikita Chruščov na něm poprvé veřejně odsoudil Stalinovy zločiny a vytváření jeho kultu osobnosti. Projev byl tajný, brzo se ale dostal do světa. A Stalinova sláva začala uvadat. Příslib společenského uvolnění ale Sověti následně rázně utnuli.
před 4 hhodinami

Podívejte se, kde obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Kvůli dešti a tání sněhu platí v pondělí večer na pětadvaceti místech na severu a jihu Čech, na Českomoravské vrchovině a na Moravě první stupeň povodňové aktivity ze tří. Na takzvanou povodňovou bdělost klesla večer řeka Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji, které odpoledne krátce vystoupaly na druhý stupeň – tedy pohotovost. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoReportéři ČT: Ústecký úředník porušil zákon, místo trestu přišly prémie

Aktivista a politik Lukáš Blažej (Piráti) chtěl zjistit, jaké odměny dostávají úředníci magistrátu v Ústí nad Labem. Na tuto informaci měl ze zákona nárok, jenže narazil na tuhý odpor – město mu ji několik let odmítalo sdělit. Pod rozhodnutími byl podepsaný tehdejší šéf právníků ústeckého magistrátu Miloš Studenovský, který odmítl respektovat pokyny nadřízeného úřadu. Spor trval osm let a nakonec se dostal až k soudu. Ten konstatoval porušení zákona a uvedl, že by vedení města u úředníka mělo vyvodit odpovědnost. Jenže magistrát úředníka nepotrestal, naopak ho povýšil a posílá mu rekordní prémie skoro milion korun ročně. Pro pořad Reportéři ČT natáčeli Ondřej Golis a Karel Vrána.
před 12 hhodinami
Načítání...