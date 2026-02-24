Senát pořádá veřejné slyšení k obranyschopnosti Česka a Ukrajiny

Bezpečnost a obranyschopnost České republiky, Ukrajiny a celé Evropy jsou tématy veřejného slyšení, které se koná v Senátu. Zatímco prezident Petr Pavel se rozhodl pozvání využít a na akci promluvit, členové vlády Andreje Babiše (ANO) se omluvili. I to má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila svou vypovídající hodnotu. Slyšení se pořádá v den čtvrtého výročí počátku plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině.
Slyšení by mělo i přes absenci členů vlády ANO, SPD a Motoristů, která je k podpoře Ukrajiny v boji s ruským agresorem vlažnější než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), poskytnout informace o tom, jak je Česko připraveno na krizové situace a bezpečnostní hrozby a jak je ochotno spolupracovat se spojenci.
Babiš v pondělí ke své neúčasti uvedl, že má důležitější program. Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) svou nepřítomnost zdůvodnil účastí na Valném shromáždění OSN. Vicepremiéra a ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) jeho tým omluvil velitelským shromážděním, náčelník generálního štábu armády Karel Řehka ale na slyšení má být přítomný.
Prezident Pavel promluví v odpoledním bloku věnovaném pomoci Ukrajině, obranyschopnosti státu a českým bezpečnostním zájmům v zahraniční politice.
Prakticky celodenní slyšení by mělo poskytnout odpovědi na otázky, zda je současná krizová legislativa dostatečná. Jeho účastníci mají také řešit, jaké kroky je třeba podniknout k zabezpečení hospodářství a dodavatelských řetězců. Účastníci mají mluvit rovněž o tom, jak současná bezpečnostní situace a další krize dopadají na psychiku člověka a na společnost a v čem může být zkušenost bojující Ukrajiny důležitá pro posílení bezpečnosti Evropy.