Únava z války je lhostejnost k budoucnosti, řekl Pavel na akci na podporu Ukrajiny

21. 2. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Pokud někdo říká, že ho válka unavuje, staví se lhostejně k budoucnosti, prohlásil v sobotu odpoledne prezident Petr Pavel na pražském Staroměstském náměstí na akci Společně za Ukrajinu! k blížícímu se čtvrtému výročí plnohodnotné ruské invaze do sousední země. „Je to i naše válka,“ dodal. Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč následně poděkoval Čechům za podporu a řekl, že výsledek bojů ovlivní sílu Evropy.

Pavel před zaplněným Staroměstským náměstím vyjádřil dík všem, kdo napadenou zemi podporují, a to i finančně. „Její osud nemůže být lhostejný nám, kteří jsme něco podobného zažili,“ prohlásil. Komentáře o tom, že válka někoho unavuje, podle něj znamenají lhostejnost k vlastnímu osudu.

„Nebráníme Ukrajinu jako národ, ale princip – aby malé a střední země nebyly vystaveny tlaku velkých a mohly o své budoucnosti rozhodovat samy,“ pokračoval prezident. Zdůraznil, že Ukrajinci v Česku nejsou přítěží, čísla podle něj hovoří jasně.

Česko loni dalo ukrajinským uprchlíkům humanitární dávky za 8,8 miliardy, příjemců ubylo
Ukrajinští uprchlíci v Česku, ilustrační snímek

Podobnou situaci jako Ukrajina by podle Pavla mohlo zažívat i Česko, pokud „se nepostaví zlu“. To se roztahuje, když mu je nechán prostor, řekla hlava státu. Vládci Kremlu Vladimirovi Putinovi jde o obnovení síly SSSR, netají se tím, soudí Pavel. Válka podle něj mohla skončit jakýkoliv den za dobu svého trvání, kdyby Putin chtěl.

„Doufám, že naše vláda si uvědomuje, že budoucnost Ukrajiny bude mít dopad i na nás. Je proto potřeba ji podporovat, než bude dosaženo spravedlivého míru,“ uvedl Pavel s tím, že oceňuje, že podpora bránící se země neskončila tak, jak zaznívalo v předvolebních slibech.

GALERIE
Akce na podporu Ukrajiny ke čtvrtému výročí války

Velvyslanec: Ukrajina drží linii i díky Česku

„Ukrajina dnes drží linii také díky vaší podpoře,“ ocenil podporu Čechů hned po Pavlovi i ukrajinský velvyslanec Zvaryč.

„Jsme silnější a náš boj za svobodu má hlubší smysl. Děkuju, že chápete, že válka proti Ukrajině není jen její věcí. Putin porušil mezinárodní právo. Na výsledku války záleží vaše budoucnost,“ promluvil ke Staroměstskému náměstí.

„Dnes společně říkáme: ‚Putine, odejdi z Ukrajiny. Ruce od ní pryč. Ruský vojáku, jdi domů‘,“ zvolal Zvaryč a zopakoval slova prvního českého prezidenta Václava Havla o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Už jednat s agresorem je kompromis, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Shromáždění pořádají organizace Paměť národa, Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii, Díky, že můžem a Evropský kongres Ukrajinců. Předcházel mu průvod centrem Prahy s ukrajinskou vlajkou, který organizátoři nazvali Pochod zmizelé vlajky v reakci na loňské svěšení ukrajinského symbolu z průčelí Národního muzea.

Čtyři roky války

Rusko zahájilo rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na Ukrajinu 24. února 2022. Ruská agrese si na Ukrajině vyžádala podle Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině zatím ke konci loňského roku životy nejméně 14 999 civilistů – včetně stovek dětí.

Podle ředitele Pražského centra pro výzkum míru Michala Smetany byla pro Ukrajince letošní zima zatím nejhorší. Rusům se daří útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, což život v zemi činí o to náročnějším. Rusko podle něj nyní kontroluje asi dvacet procent ukrajinského území, a ačkoliv se potýká s velkými ztrátami, zatím je zvládá nahrazovat, upozornil. „Západní pomoc je klíčová,“ konstatoval expert na ČT24.

Pokud někdo říká, že ho válka unavuje, staví se lhostejně k budoucnosti, prohlásil v sobotu odpoledne prezident Petr Pavel na pražském Staroměstském náměstí na akci Společně za Ukrajinu! k blížícímu se čtvrtému výročí plnohodnotné ruské invaze do sousední země. „Je to i naše válka," dodal. Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč následně poděkoval Čechům za podporu a řekl, že výsledek bojů ovlivní sílu Evropy.
