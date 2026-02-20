Už jednat s agresorem je kompromis, řekl Zelenskyj


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina je připravena na skutečné kompromisy, ale ne za cenu své nezávislosti a suverenity. Uvedl to prezident Volodymyr Zelenskyj. Za velký kompromis označil už to, že je Kyjev ochoten jednat o míru na základě toho, kde se v současné době nachází frontová linie. A kompromis sám o sobě je podle něj to, že Ukrajina jedná o střední cestě s Ruskem jako agresorem. Moskvu zároveň pak lídr napadené země obvinil z ultimát.

„Jsme připraveni hovořit o kompromisech se Spojenými státy. Ale ne na to, abychom dostávali od Rusů stále dokola ultimáta. Oni jsou agresorem. Všichni to uznávají. To se nezměnilo,“ uvedl Zelenskyj na sociální síti X, kde poznamenal, že se jedná o jeho citace z rozhovoru s japonskou agenturou Kjódó.

„Proto je naším kompromisem už to, že mluvíme s agresorem o kompromisech. ,Zůstaňme tam, kde jsme‘ - to je velký kompromis. Zabrali nám téměř dvacet procent území. A my jsme připraveni v tuto chvíli mluvit o míru na základě (principu) ,Zůstaňme tam, kde jsme.‘ Je to velký kompromis,“ pokračoval prezident.

„Co nám nabízí jako kompromis Rusko? Co jsou připraveni udělat? Řekli: ,Jsme připraveni neokupovat vaše další regiony‘,“ pokračoval Zelenskyj a dodal: „To není kompromis. To je ultimátum.“

Intenzivní jednání

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. V poslední době nabraly na intenzitě diplomatické snahy o ukončení konfliktu vedené Spojenými státy. Letos se odehrála tři kola přímých jednání ukrajinských, ruských a amerických zástupců.

Po tom posledním, které se konalo tento týden v Ženevě, Zelenskyj uvedl, že hovory byly složité, přinesly určitý pokrok, postoje stran se však nadále odlišují. Jednání mají pokračovat.

Z dostupných informací vyplývá, že hlavním sporným bodem je trvající požadavek Ruska na ovládnutí celého území východoukrajinského Donbasu včetně těch regionů, které ruští vojáci dosud nedokázali dobýt. Ukrajina se vzdát svého území odmítá. Kyjev navrhuje, aby se konflikt zmrazil podél současné frontové linie.

Mezitím se blíží čtvrté výročí plnohodnotné války, kterou Rusko na rozkaz vládce Vladimira Putina rozpoutalo 24. února 2022. Zřejmě až stovky tisíc lidí byly od té doby podle dostupných informací zabity, miliony jich uprchly ze svých domovů a mnoho ukrajinských měst a vesnic bylo zničeno.

