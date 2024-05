Ukrajinu nevymyslel Lenin a Krym nebyl vždy ruský. Kreml válčí i manipulací historie

před 27 m minutami | Zdroj: Andrew Wilson: The Ukrainians. The Story of How a People Became a Nation , Andrew Wilson: Ukraine Crisis. What it Means for the West , Serhij Plochyj: The Gates of Europe , ČT24 , New Eastern Europe , Wilson Center , Dějiny Ukrajiny (NLN) , Serhij Plochyj: Die Frontlinie , Internet Encyklopedia of Ukraine (Canadian Institute of Ukrainian Studies)