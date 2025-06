Při íránském úderu na Izrael zahynuli čtyři lidé

Izraelská záchranná služba podle serveru The Times of Israel uvedla, že pomoc v nemocnicích vyhledalo 87 lidí. Ve vážném stavu je však jen několik z nich. Podle deníku Ha'arec bylo celkem zraněno přes sto lidí. Čtyři lidé při íránských úderech zahynuli. Bilance se zvýšila poté, co záchranáři vyzvedli z trosek jedné budovy mrtvého muže.

Podle izraelských hasičů, které cituje server Ha'arec, byly nejméně tři budovy přímo zasaženy íránskými raketami a částečně se zřítily. Hasiči prohledávají trosky domů. Média píší, že rakety zasáhly střední Izrael a také město Haifa na severu, kde je významný přístav a rafinerie.

Kvůli raketovému útoku z Íránu byl podle médií na více místech v Izraeli během noci vyhlášen protivzdušný poplach. Po zhruba půl hodině armáda poplach odvolala. V neděli večer varovala obyvatele, aby se zdržovali v blízkosti krytů kvůli hrozbě dalších úderů z Íránu.

Revoluční gardy tvrdí, že v útocích chtějí pokračovat

Armáda židovského státu v noci na pondělí informovala o nočních úderech na střední Írán, kde ničila zařízení na odpalování raket. Podle agentury AFP izraelské vojenské letectvo také útočilo na Teherán. V pondělí ráno izraelská armáda uvedla, že zaútočila na několik budov jednotek Kuds íránských revolučních gard, které se zaměřují především na operace v zahraničí.

Íránské revoluční gardy v pondělí ráno sdělily, že podnikly nový úder na Izrael a že rakety „úspěšně zasáhly cíle“, uvádí agentura AFP. Dodaly, že v úderech na Izrael chtějí pokračovat.