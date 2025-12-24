Paříž, Madrid a Brusel odsuzují sankce USA na pět Evropanů


Paříž, Madrid a Brusel odsuzují sankce USA na pět Evropanů

Francie, Španělsko a Evropská komise (EK) ve středu důrazně odsoudily americké sankce vůči pěti Evropanům. Pětice sankcionovaných se podle Washingtonu podílela na prosazování cenzury na amerických internetových platformách, z pohledu EK jde ale o lidi, kteří se zasazují o přísnou regulaci technologického sektoru a o boj proti dezinformacím na internetu, uvedla agentura AFP s odvoláním na vyjádření šéfa francouzské diplomacie.

Spojené státy v úterý zakázaly vstup do země pětici Evropanů včetně bývalého francouzského ministra a eurokomisaře Thierryho Bretona. Sankce později odsoudili francouzský prezident Emmanuel Macron a místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová.

„Francie co nejdůrazněji odsuzuje vízová omezení, která Spojené státy uvalily na bývalého ministra a komisaře Thierryho Bretona a čtyři další významné evropské osobnosti,“ uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na sociální síti X. „Lidé v Evropě jsou svobodní a suverénní a ostatní jim nemohou vnucovat pravidla upravující jejich digitální prostor,“ zdůraznil.

Podle prezidenta Macrona regulace přijaly Evropský parlament a Rada (EU) v rámci demokratického a suverénního procesu, přičemž mají zajistit, že „to, co je nezákonné off-line, je nezákonné také on-line“, a zároveň nejsou namířeny proti žádné zemi. „Pravidla upravující digitální prostor Evropské unie nemají být stanovována mimo Evropu,“ poznamenal Macron na síti X.

Virkkunenová, která je zároveň eurokomisařkou pro technologie, na síti X uvedla, že Evropská komise bude i nadále evropská pravidla spravedlivě a objektivně vymáhat na všech společnostech působících v Evropské unii. „Protože dodržování pravidel není volbou, ale povinností,“ napsala.

Španělsko označilo sankce za nepřijatelná opatření mezi partnery a spojenci. „Bezpečný digitální prostor, bez nezákonného obsahu a dezinformací, je základní hodnotou demokracie v Evropě a odpovědností všech,“ uvedlo španělské ministerstvo zahraničí, z jehož prohlášení cituje AFP.

Breton připomněl mccarthismus

Podle Evropské komise je svoboda projevu společnou hodnotou sdílenou Evropou, Spojenými státy a celým demokratickým světem a evropská pravidla jsou uplatňována spravedlivě a nediskriminačně. „Pokud bude třeba, rychle a rozhodně odpovíme, abychom bránili naší regulační autonomii před neopodstatněnými opatřeními,“ uvádí se v tiskové zprávě komise.

Thierry Breton, který býval francouzským ministrem hospodářství, financí a průmyslu v letech 2005 až 2007 a eurokomisařem pro vnitřní trh v letech 2019 až 2024, v reakci na sankce kritizoval „závan mccarthismu“.

„Vane opět vítr mccarthismu?“ napsal na sociální síti X v narážce na protikomunistický hon na čarodějnice, který v padesátých letech minulého století vedl americký senátor Joseph McCarthy. „Pro připomenutí: devadesát procent demokraticky zvoleného Evropského parlamentu a všech sedmadvacet členských států jednomyslně hlasovalo pro (nařízení EU o digitálních službách) DSA,“ zdůraznil. Americkým přátelům vzkázal, že „cenzura není tam, kde si myslíte“.

Podle Rubia jde o „potlačování amerických názorů“

„Ministerstvo zahraničí podniká rozhodné kroky proti pěti jednotlivcům, kteří stáli v čele organizovaných snah donucovat americké platformy k cenzuře, demonetizaci a potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl dříve v prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Pětici, kterou nejmenuje, označuje za „radikální aktivisty“ a tvrdí, že jejich vstup, pobyt nebo činnost na území Spojených států mohou mít potenciálně závažné nepříznivé důsledky pro zahraniční politiku země. Americké ministerstvo zahraničí je podle Rubia připraveno seznam rozšířit, pokud další zahraniční činitelé nezmění kurz.

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur
Staré logo Twitteru a nové logo sítě X

Sankce se podle AFP kromě Bretona týkají také čtyř zástupců neziskových organizací bojujících proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu. Konkrétně jde o Josephine Ballonovou a Annu-Lenu von Hodenbergovou z neziskové organizace HateAid, která bojuje proti nenávisti na webu, a dále o Imrana Ahmeda a Clare Melfordovou z podobně zaměřených organizací.

Americká administrativa, jejíž představitelé letos kvůli obsahu vyhrožovali odebráním licence některým televizím v USA, údajnou cenzuru v Evropě opakovaně kritizuje. V posledních týdnech se tak stalo i v souvislosti s pokutou 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) ze strany Evropské komise pro platformu X kvůli nedostatečné transparentnosti. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to Evropské unii pohrozila odvetnými opatřeními v případě, že bude dál omezovat americké poskytovatele služeb.

