Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce navrhnout i cenový strop. Kabinet na své pondělní schůzi podpořil návrh cizineckého zákona, který má zcela nahradit dosavadní normu. Podle resortu vnitra pravidla nijak nerozvolňuje, zavést má ale mimo jiné digitalizaci řízení. Ministři schválili i novelu zákona o spotřebitelském úvěru.
„Historicky ten systém měl své opodstatnění, ale změnilo se to na kšeftování i těch, kteří nemají povinnost platit za emise,“ prohlásil předseda vlády. Dodal, že Česko bude bojovat, aby s dalšími zeměmi prosadilo podle něj jediný rychlý způsob, jak pomoci evropskému průmyslu, zvláště když lze nyní pozorovat například dopady krize na Blízkém východě.
Mezi další témata summitu EU bude podle Babiše patřit Ukrajina, Blízký východ, konkurenceschopnost a vnitřní trh, budoucí víceletý finanční rámec po roce 2027, evropská bezpečnost a obrana a migrace.
Nový cizinecký zákon neznamená dle vnitra změnu klíčových podmínek pro oprávnění k pobytu v tuzemsku, pravidla ale ani nijak nerozvolňuje. Zavést má mimo jiné digitalizaci řízení o pobytu cizinců, ale také větší odpovědnost zaměstnavatelů, vysokých škol či sportovních klubů, které zvou cizince na české území. Posiluje také možnost zrušit pobyt pachatelům trestných činů či zavádí povinnou registraci občanů EU v Česku.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru počítá se stanovením horní hranice roční procentní sazby nákladů (RPSN) při poskytování spotřebitelských úvěrů.