Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu v Evropě, řekl Babiš

Jedinou věcí, která může okamžitě zachránit evropský průmysl, je revize systému emisních povolenek EU ETS, uvedl před zahájením jednodenního neformálního summitu EU na belgickém zámečku Alden Biesen český premiér Andrej Babiš (ANO). V současnosti jsou podle něj vidět jen slova, nikoli činy a evropský i český průmysl tak ztrácí.
„Můžeme hovořit o konkurenceschopnosti a vnitřním trhu, ale toto (revize systému emisních povolenek) je to jediné, co dokáže zachránit a pomoct průmyslu okamžitě,“ uvedl Babiš s tím, že prezidenti a premiéři zemí EU samozřejmě mohou diskutovat o odstraňování byrokratických překážek a lepších investičních strategiích, ale v jádru věci je budoucí vývoj evropského průmyslu závislý na ceně energií.
Babiš zároveň připomněl, že ve středu povečeřel s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a poznamenal, že cena elektřiny je ve Francii poloviční oproti tuzemsku.
Babiš se již v dopise, který před summitem zaměřeným na udržení konkurenceschopnosti poslal politikům napříč EU, vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm rovněž kritizoval právě vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádal odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.
O českých výhradách k systému emisních povolenek ve středu večer Babiš v Elysejském paláci informoval i Macrona s tím, že podle něj není vyloučena Macronova podpora české snaze.