Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středozemním moři zničily balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila do vzdušného prostoru Turecka, informovalo ve středu turecké ministerstvo obrany s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Je to první takový případ v nynější válce mezi Izraelem a USA na straně jedné a Íránem na straně druhé, kdy hrozil zásah území členské země NATO.

Teherán až dosud v odvetě útočil raketami a drony vedle Izraele jen na státy Perského zálivu, kde mají Spojené státy své vojenské základny.

„Balistická raketa, odpálená z Íránu a zachycená při letu směrem k tureckému vzdušnému prostoru poté, co proletěla vzdušným prostorem Iráku a Sýrie, byla včas úspěšně zachycena a zneškodněna prvky protivzdušné a raketové obrany NATO rozmístěnými ve východním Středomoří,“ upřesnilo ministerstvo v prohlášení, které zveřejnilo na síti X.

Ze zprávy ovšem není jasné, jaký měla íránská střela konkrétní cíl. Mluvčí Severoatlantické aliance Allison Hartová nicméně dle agentury Reuters uvedla, že NATO odsuzuje, že se terčem Íránu stalo Turecko, a že Aliance stojí pevně za všemi svými členy.

„Aktivace článku 5 nedává smysl“

Americký ministr obrany Pete Hegseth následně prohlásil, že nedává smysl, aby Aliance kvůli sestřelení íránské rakety mířící do tureckého vzdušného prostoru aktivovala článek 5 o kolektivní obraně. Ten byl v minulosti využit pouze jednou, po teroristických útocích z 11. září 2001, a dle Reuters by jeho aktivace znamenala zásadní eskalaci nynějšího konfliktu.

Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan po incidentu telefonoval svému íránskému protějšku Abbásovi Arakčímu, aby mu tlumočil protest Ankary, řekl Reuters zdroj z turecké diplomacie.

Turecké ministerstvo obrany upřesnilo, že zbytky střely, která íránskou raketu zneškodnila, dopadly v okrese Dortyöl v provincii Hatay. Ta leží na jihu Turecka mezi Sýrií a pobřežím Středozemního moře. Zhruba 70 kilometrů západně od Dortyölu se nachází letecká základna, na které jsou již desítky let umístěny americké síly. Jde o klíčovou základnu NATO v Turecku, kterou využívá jak americká, tak místní armáda.

Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth
Americký ministr obrany Pete Hegseth

„Varujeme všechny strany, aby se zdržely akcí, které by vedly k další eskalaci konfliktu v regionu. V této souvislosti budeme i nadále (vše) konzultovat s NATO a našimi dalšími spojenci,“ sdělil dále turecký resort obrany. „Rozhodně a bez váhání podnikneme veškeré kroky nezbytné pro obranu našeho území a vzdušného prostoru. Všem stranám připomínáme, že si vyhrazujeme právo reagovat na jakékoli nepřátelské akce vůči naší zemi,“ zdůraznil resort.

Ankara v posledních letech zlepšovala své vztahy s Teheránem a v týdnech před válkou se snažila zprostředkovat rozhovory mezi USA a Íránem. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ještě v neděli řekl, že ho zarmoutila zpráva o úmrtí íránského vůdce Alího Chameneího, který zahynul v sobotu při zahájení izraelsko-amerických úderů. Šéf turecké diplomacie Fidan nicméně v úterý zvolil ostřejší tón, když prohlásil, že íránská strategie útočit raketami a drony na okolní země je extrémně špatná.

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby
Letoun F-35 izraelského letectva. Ilustrační foto

