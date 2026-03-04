Srí Lanka zachránila třicet lidí z íránské válečné lodi. Není známo, kdo ji potopil

U pobřeží Srí Lanky se potopila íránská válečná loď. Srílanské úřady ve středu oznámily podle agentury Reuters, že zachránily 32 lidí, kteří byli na palubě, a z moře vylovily několik těl. Mělo jít o loď Iris Dena. Údajně se pohřešuje více než sto lidí.
Zdroje ze srílanského námořnictva a ministerstva obrany původně uvedly, že loď byla napadena ponorkou, o níž není zatím známo víc. Po incidentu, který se odehrál u pobřeží Srí Lanky v Indickém oceánu, se podle nepotvrzených údajů pohřešuje nejméně 101 osob. Úřady odmítly tuto informaci potvrdit.
Server BBC News hovoří o 140 pohřešovaných s odkazem na to, že na palubě mělo být původně 180 lidí. Zmiňuje, že mluvčí srílanského námořnictva Budhika Sampath odmítl zprávy o potopení lodi ponorkou. Příčinu potopení označil za neznámou.
Zachránění lidé jsou nyní ve státní nemocnici v jižním přístavním městě Galle.
Srílanské síly také nezaznamenaly v oblasti nehody žádné další lodě ani letadla, dodal jejich mluvčí. Doplnil, že přednostně se jednalo o záchranu životů z íránské lodi. Příčina nehody bude prověřována později. „Doufáme, že se nám podaří zachránit další lidi, a budeme pokračovat v operacích, dokud to bude dávat smysl,“ uvedl.