Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth


4. 3. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Brífink ministra obrany USA Petea Hegsetha
Zdroj: ČT24

Ministr obrany USA Pete Hegseth spolu se šéfem sboru náčelníků štábů Danem Cainem na brífinku komentují aktuální vývoj vojenské operace, kterou Spojené státy spolu s Izraelem od víkendu vedou proti Íránu. Oba muži konflikt komentovali už v pondělí, kdy Hegseth mimo jiné prohlásil, že útoky na Írán „nepovedou k nekonečné válce“ a že smyslem úderů je zničit rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu země.

Ministr Hegseth ve svém středečním projevu především akcentoval sílu americké armády a její převahu nad íránskými silami. „Toto nemá být férový ani spravedlivý boj,“ prohlásil a dodal, že operace Epická zuřivost je „dvakrát ničivější, než byla válka v Iráku“. Deklaroval, že americká armáda má síly i na delší konflikt. „Můžeme tento boj udržet tak dlouho, jak chceme,“ řekl.

Hegseth zdůraznil převahu amerických sil na moři i ve vzduchu. „Íránští lídři se budou dívat nahoru a jediné, co uvidí, jsou izraelské a americké síly, dokud nerozhodneme, že to končí,“ avizoval. Íránské letectvo bylo podle něj rozprášeno. Také ohlásil, že americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu. Jedná se podle něj o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.

O americkém zásahu íránské válečné lodi píše i agentura Reuters, která s odvoláním na náměstka srílanského ministra zahraničí uvádí, že útok zabil nejméně osmdesát lidí. Srílanské námořnictvo ráno oznámilo záchrannou operaci u jižního pobřeží ostrova související s íránským plavidlem.

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky, píše Reuters
Íránská válečná loď Iris Dena na archivním snímku z února 2023

Ministr však přiznal, že nepřátelské síly zabily šest amerických vojáků. „My je pomstíme,“ dodal k tomu. Následně užil metaforu, kdy přirovnal válku k fotbalu, aby znovu popsal, jak Američané vyhrávají.

Ministr Hegseth také tvrdil, že se Írán pokusil zabít prezidenta Donalda Trumpa. Útočník byl podle něj zabit a je to prezident Trump, „kdo se směje naposled“. Rovněž kritizoval novináře, které označil výrazem „fake news“ za to, že schválně vykreslují Trumpa ve špatném světle.

„Zničíme nepřítele, než bude schopen znovu zaútočit,“ shrnul americký přístup Hegseth.

Podle Cainea Írán odpaluje méně raket

Předseda amerického sboru náčelníků štábů Dan Caine ve středu uvedl, že jak válka pokračuje, tak Írán odpaluje méně raket. Dodal, že americké údery se nyní rozšíří do vnitrozemí Íránu.

Caine komentoval situaci už v pondělí. „Víme, že se bude jednat o delší operaci, bude to někdy obtížné a dojde k dalším ztrátám,“ řekl v pondělí. „Na americké straně se jedná o vyvrcholení měsíců i roků příprav proti konkrétním cílům,“ dodal. Nepřítel byl podle něj překvapen rychlostí a násilností akce. Doplnil, že do oblasti míří další síly.

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby
Letoun F-35 izraelského letectva. Ilustrační foto

Výběr redakce

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky

13:34Aktualizovánopřed 5 mminutami
Ekvádor za podpory USA zahájil razie proti drogovým kartelům

Ekvádor za podpory USA zahájil razie proti drogovým kartelům

před 8 mminutami
Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

05:16Aktualizovánopřed 13 mminutami
Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

14:04Aktualizovánopřed 18 mminutami
Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

08:24Aktualizovánopřed 19 mminutami
Sněmovna řeší státní rozpočet. Poslanci představují navrhované změny

ŽivěSněmovna řeší státní rozpočet. Poslanci představují navrhované změny

03:23Aktualizovánopřed 29 mminutami
Evropská komise představila, jak snížit závislost na Číně

Evropská komise představila, jak snížit závislost na Číně

13:33Aktualizovánopřed 37 mminutami
Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

13:11Aktualizovánopřed 43 mminutami

Aktuálně z rubriky Svět

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky

Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle náměstka srílanského ministra zahraničí zemřelo nejméně osmdesát lidí, píše agentura Reuters. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.
13:34Aktualizovánopřed 5 mminutami

Ekvádor za podpory USA zahájil razie proti drogovým kartelům

Americké a ekvádorské síly zahájily v Ekvádoru společné vojenské razie proti drogovým kartelům, oznámilo v úterý na sociální síti X velitelství americké armády SOUTHCOM. Americké speciální síly podporují ekvádorská komanda a radí jim při raziích proti zařízením podezřelým ze zapojení do pašování drog a dalším místům spojeným s drogami, napsal s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele deník The New York Times (NYT).
před 8 mminutami

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze přistály ve středu ráno dvě letadla společnosti Smartwings s Čechy, kteří uvázli v Dubaji a ománském Maskatu kvůli úderům na Blízkém východě. Na palubě každého z nich bylo zhruba 200 lidí. Další lidi dopravily dva armádní repatriační lety, letoun Casa přiletěl s 39 cestujícími z Egypta, v 08:25 přistál airbus s 96 lidmi z Ománu. Stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pronajal další letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku a čeká na slot. Velký armádní airbus odletěl také dopoledne z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu.
05:16Aktualizovánopřed 13 mminutami

Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

Ministr obrany USA Pete Hegseth spolu se šéfem sboru náčelníků štábů Danem Cainem na brífinku komentují aktuální vývoj vojenské operace, kterou Spojené státy spolu s Izraelem od víkendu vedou proti Íránu. Oba muži konflikt komentovali už v pondělí, kdy Hegseth mimo jiné prohlásil, že útoky na Írán „nepovedou k nekonečné válce“ a že smyslem úderů je zničit rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu země.
14:04Aktualizovánopřed 18 mminutami

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelské letectvo zahájilo další rozsáhlou vlnu úderů na cíle v Teheránu, oznámila podle agentury AFP izraelská armáda s tím, že podrobnosti sdělí později. V severozápadní části íránské metropole byla kolem 11:15 místního času (08:45 středoevropského času) hlášena mohutná exploze. Izraelský bojový letoun F-35 také sestřelil nad Teheránem íránský letoun ruské výroby Jak-130, sdělila později izraelská armáda. Íránské úřady oznámily, že na středeční večer ohlášený smuteční obřad za duchovního vůdce Alího Chameneího se odkládá.
08:24Aktualizovánopřed 19 mminutami

Evropská komise představila, jak snížit závislost na Číně

Evropská komise ve středu představila dlouho očekávaná opatření, jak posílit evropský průmysl a udržet krok s Čínou v oblasti zejména čistých technologií. Takzvaný Industrial Accelerator Act (Akt o průmyslovém akcelerátoru) požaduje upřednostňování některých produktů vyráběných v Evropě.
13:33Aktualizovánopřed 37 mminutami

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, píší ve středu server BBC a lokální média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Tuzemský občan byl podezřelý z podílu na předloňské vraždě Brita ve Španělsku.
13:11Aktualizovánopřed 43 mminutami

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ceny ropy se kvůli dopadům americko-íránské války dál zvyšují, konflikt narušil dodávky suroviny z Blízkého východu. Tempo růstu ale proti předchozím dvěma dnům zpomaluje. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh naopak začala klesat. Americký prezident Donald Trump v úterý naznačil, že americké námořnictvo by mohlo doprovázet lodě proplouvající klíčovým Hormuzským průlivem, kde v odvetě útočí íránské síly.
12:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...