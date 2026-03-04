Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

Ministr obrany USA Pete Hegseth spolu se šéfem sboru náčelníků štábů Danem Cainem na brífinku komentují aktuální vývoj vojenské operace, kterou Spojené státy spolu s Izraelem od víkendu vedou proti Íránu. Oba muži konflikt komentovali už v pondělí, kdy Hegseth mimo jiné prohlásil, že útoky na Írán „nepovedou k nekonečné válce“ a že smyslem úderů je zničit rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu země.
Ministr Hegseth ve svém středečním projevu především akcentoval sílu americké armády a její převahu nad íránskými silami. „Toto nemá být férový ani spravedlivý boj,“ prohlásil a dodal, že operace Epická zuřivost je „dvakrát ničivější, než byla válka v Iráku“. Deklaroval, že americká armáda má síly i na delší konflikt. „Můžeme tento boj udržet tak dlouho, jak chceme,“ řekl.
Hegseth zdůraznil převahu amerických sil na moři i ve vzduchu. „Íránští lídři se budou dívat nahoru a jediné, co uvidí, jsou izraelské a americké síly, dokud nerozhodneme, že to končí,“ avizoval. Íránské letectvo bylo podle něj rozprášeno. Také ohlásil, že americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu. Jedná se podle něj o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.
O americkém zásahu íránské válečné lodi píše i agentura Reuters, která s odvoláním na náměstka srílanského ministra zahraničí uvádí, že útok zabil nejméně osmdesát lidí. Srílanské námořnictvo ráno oznámilo záchrannou operaci u jižního pobřeží ostrova související s íránským plavidlem.
Ministr však přiznal, že nepřátelské síly zabily šest amerických vojáků. „My je pomstíme,“ dodal k tomu. Následně užil metaforu, kdy přirovnal válku k fotbalu, aby znovu popsal, jak Američané vyhrávají.
Ministr Hegseth také tvrdil, že se Írán pokusil zabít prezidenta Donalda Trumpa. Útočník byl podle něj zabit a je to prezident Trump, „kdo se směje naposled“. Rovněž kritizoval novináře, které označil výrazem „fake news“ za to, že schválně vykreslují Trumpa ve špatném světle.
„Zničíme nepřítele, než bude schopen znovu zaútočit,“ shrnul americký přístup Hegseth.
Podle Cainea Írán odpaluje méně raket
Předseda amerického sboru náčelníků štábů Dan Caine ve středu uvedl, že jak válka pokračuje, tak Írán odpaluje méně raket. Dodal, že americké údery se nyní rozšíří do vnitrozemí Íránu.
Caine komentoval situaci už v pondělí. „Víme, že se bude jednat o delší operaci, bude to někdy obtížné a dojde k dalším ztrátám,“ řekl v pondělí. „Na americké straně se jedná o vyvrcholení měsíců i roků příprav proti konkrétním cílům,“ dodal. Nepřítel byl podle něj překvapen rychlostí a násilností akce. Doplnil, že do oblasti míří další síly.