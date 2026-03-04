Ekvádor za podpory USA zahájil razie proti drogovým kartelům

Americké a ekvádorské síly zahájily v Ekvádoru společné vojenské razie proti drogovým kartelům, oznámilo v úterý na sociální síti X velitelství americké armády SOUTHCOM. Americké speciální síly podporují ekvádorská komanda a radí jim při raziích proti zařízením podezřelým ze zapojení do pašování drog a dalším místům spojeným s drogami, napsal s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele deník The New York Times (NYT).
Američtí vojáci se podle zdroje samotných razií zřejmě neúčastní. Ekvádorským jednotkám ale pomáhají s plánováním a poskytují jim zpravodajství a logistickou podporu.
„Společně podnikáme rozhodné kroky proti narkoteroristům, kteří už dlouho podrobují občany celé polokoule teroru, násilí a korupci,“ uvedlo velitelství SOUTHCOM. To má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.
Ekvádorské ministerstvo obrany v prohlášení sdělilo, že se Spojenými státy podniká ofenzivní operaci. Dodalo, že podrobnosti jsou utajované.
První z řady razií, píše NYT
Na třicetivteřinovém videu v příspěvku amerického velitelství je vidět vrtulník, jak vzlétá, letí nad neupřesněnou oblastí a pak vyzvedává vojáky. Americký představitel deníku NYT sdělil, že video zachycuje první z řady očekávaných razií po celém Ekvádoru. Některé se budou konat s asistencí amerických poradců poblíž, jiných se budou účastnit pouze ekvádorské síly, což byl případ i prvního zásahu. Není zřejmé, jaký cíl měla mise na videu, ani zda byla úspěšná, dodal zdroj.
Bílý dům se k vojenské aktivitě v Ekvádoru bezprostředně nevyjádřil. Americký ministr zahraničí Marco Rubio při návštěvě této latinskoamerické země loni v září naznačil, že Washington a Quito by mohly podniknout společné údery proti drogovým kartelům.
Ekvádor je největším světovým vývozcem kokainu, píše NYT. Drogu sám nevyrábí, ale zločinecké skupiny z Peru a Kolumbie zemi využívají jako trasu pro pašování drog.