Ekvádor za podpory USA zahájil razie proti drogovým kartelům


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK, New York Times

Americké a ekvádorské síly zahájily v Ekvádoru společné vojenské razie proti drogovým kartelům, oznámilo v úterý na sociální síti X velitelství americké armády SOUTHCOM. Americké speciální síly podporují ekvádorská komanda a radí jim při raziích proti zařízením podezřelým ze zapojení do pašování drog a dalším místům spojeným s drogami, napsal s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele deník The New York Times (NYT).

Američtí vojáci se podle zdroje samotných razií zřejmě neúčastní. Ekvádorským jednotkám ale pomáhají s plánováním a poskytují jim zpravodajství a logistickou podporu.

„Společně podnikáme rozhodné kroky proti narkoteroristům, kteří už dlouho podrobují občany celé polokoule teroru, násilí a korupci,“ uvedlo velitelství SOUTHCOM. To má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.

Ekvádorské ministerstvo obrany v prohlášení sdělilo, že se Spojenými státy podniká ofenzivní operaci. Dodalo, že podrobnosti jsou utajované.

První z řady razií, píše NYT

Na třicetivteřinovém videu v příspěvku amerického velitelství je vidět vrtulník, jak vzlétá, letí nad neupřesněnou oblastí a pak vyzvedává vojáky. Americký představitel deníku NYT sdělil, že video zachycuje první z řady očekávaných razií po celém Ekvádoru. Některé se budou konat s asistencí amerických poradců poblíž, jiných se budou účastnit pouze ekvádorské síly, což byl případ i prvního zásahu. Není zřejmé, jaký cíl měla mise na videu, ani zda byla úspěšná, dodal zdroj.

Dříve byl „ostrovem míru“. Teď je Ekvádor hlavní branou kokainu do Evropy
Pohled vojáka na ekvádorskou vlajku

Bílý dům se k vojenské aktivitě v Ekvádoru bezprostředně nevyjádřil. Americký ministr zahraničí Marco Rubio při návštěvě této latinskoamerické země loni v září naznačil, že Washington a Quito by mohly podniknout společné údery proti drogovým kartelům.

Ekvádor je největším světovým vývozcem kokainu, píše NYT. Drogu sám nevyrábí, ale zločinecké skupiny z Peru a Kolumbie zemi využívají jako trasu pro pašování drog.

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí
Ilustrační snímek

