Trump kvůli postoji k Íránu vyhrožuje Španělsku. EU se ho zastala


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, The New York Times

Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá na dodržování mezinárodního práva, řekl ve středu španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil i útoky Teheránu na okolní země. Sánchez varoval před nebezpečím, že se válka rozšíří. Americký prezident Donald Trump pohrozil Madridu, že s ním kvůli těmto postojům přeruší obchodní vztahy. Na podporu Španělska se vyjádřili představitelé Evropské unie.

„Postoj Španělska je ‚ne válce‘,“ uvedl Sánchez. Dodal, že jeho vláda odmítá představu, že mezinárodní spory lze řešit jen zbraněmi a bombami. Sánchez také vyjádřil solidaritu zemím, které Írán napadl raketami a drony v rámci odvety za americké a izraelské údery.

Podle Sáncheze teď nikdo neví, co se přesně stane. Premiér varoval před omyly a situacemi, které by mohly vést k rozšíření konfliktu. „Nemůžete si zahrávat s osudy milionů lidí,“ varoval předseda španělské vlády. Izrael, Spojené státy a Írán vyzval, aby konflikt vyřešily, než se vyostří.

On-line přenos

Útok na Írán

  • 16:36

    Ryanair obnoví lety do Jordánska, jakmile bude rozhodnuto, že je opět bezpečné tam létat, reagoval podle serveru Zdopravy.cz šéf dopravce Michael O´Leary na kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO).

    Michael O'Leary, leden 2026
    Zdroj: Reuters/Clodagh Kilcoyne
  • 16:30

    Ministr zahraničí Petr Macinka sdělil, že systém Drozd, který informuje o počtech lidí v zahraničí, přebrala vláda v nezmodernizovaném stavu.

  • 16:27

    Turecké ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo íránského velvyslance v Ankaře, aby mu sdělilo svůj protest a obavy ohledně balistické rakety vypálené z Íránu, která směřovala do tureckého vzdušného prostoru, napsala agentura Reuters.

Zobrazit další příspěvky

Sánchez poukázal na příklad války v Iráku, kterou v roce 2003 zahájily Spojené státy a Británie. Konflikt podle něj sice vedl k pádu režimu Saddáma Husajna, ale následně došlo k růstu nestability. „Válka v Iráku vedla k prudkému nárůstu džihádistického terorismu a k vážné migrační i ekonomické krizi,“ připomněl Sánchez. Španělsko se kvůli podpoře tehdejší vojenské kampaně stalo terčem atentátů. „Odmítáme íránský režim (...), odmítáme i tento konflikt,“ dodal.

Španělsko odmítlo, aby Spojené státy mohly použít základny na jeho území pro přípravu úderů proti Íránu. V neděli pozdě večer nejméně jedenáct amerických tankovacích letadel KC-135T a KC-135R opustilo španělské základny Rota a Morón, napsal server The New York Times.

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky
Íránská válečná loď Iris Dena na archivním snímku z února 2023

Evropští představitelé se postavili za Španělsko

V úterý Madrid ostře kritizoval americký prezident Donald Trump, který pohrozil přerušením obchodních vztahů. Sánchez na to ve středu přímo nereagoval, ale uvedl, že Španělsko nezmění svůj postoj kvůli obavám z odvety.

„Španělsko je plnoprávným členem EU, NATO a mezinárodního společenství,“ prohlásil španělský premiér. Právě členství v EU ztěžuje jakékoliv přímé obchodní sankce Spojených států vůči Španělsku.

Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth
Americký ministr obrany Pete Hegseth

„Hrozba vůči jednomu členskému státu je hrozbou vůči celé Evropské unii,“ řekl eurokomisař pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphane Séjourné k hrozbám USA. Předseda Evropské rady António Costa vyjádřil solidaritu EU se Španělskem. Se Sánchezem hovořil i francouzský prezident Emmanuel Macron, který mu dal najevo podporu.

„Vedle prohlášení nejsou na stole žádná opatření,“ prohlásil španělský ministr hospodářství Carlose Cuerpa k Trumpovu výroku o zpřetrhání obchodních vazeb se Španělskem. Podle Cuerpa jsou USA a Španělsko významnými obchodními partnery s propojenými ekonomickými zájmy. Cuerpo nechtěl komentovat možnost, že by například Spojené státy omezily dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) do Španělska.

Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v sobotu minulého týdne. Írán spustil odvetnou akci, která zasáhla Izrael i řadu států v regionu. Izrael v současnosti provádí také údery na Libanon, kde působí šíitské hnutí Hizballáh, spojenec Íránu.

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby
Letoun F-35 izraelského letectva. Ilustrační foto

Výběr redakce

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

08:24Aktualizovánopřed 2 mminutami
Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

12:35Aktualizovánopřed 9 mminutami
Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

před 13 mminutami
CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

10:54Aktualizovánopřed 14 mminutami
Macinka: Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému

ŽivěMacinka: Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému

16:06Aktualizovánopřed 30 mminutami
Senát schválil odklad superdávky

Senát schválil odklad superdávky

10:02Aktualizovánopřed 36 mminutami
Sněmovna se zabývá rozpočtem. Opozice navrhuje desítky změn

ŽivěSněmovna se zabývá rozpočtem. Opozice navrhuje desítky změn

03:23Aktualizovánopřed 38 mminutami
Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

14:04Aktualizovánopřed 42 mminutami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelské letectvo uvedlo, že od sobotního začátku úderů svrhlo na Írán už více než pět tisíc bomb. Izraelský bojový letoun F-35 také sestřelil nad Teheránem íránský letoun ruské výroby Jak-130. Íránské úřady oznámily, že na středeční večer ohlášený smuteční obřad za duchovního vůdce Alího Chameneího se odkládá.
08:24Aktualizovánopřed 2 mminutami

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ceny ropy se kvůli dopadům americko-íránské války dál zvyšují, konflikt narušil dodávky suroviny z Blízkého východu. Tempo růstu ale proti předchozím dvěma dnům zpomaluje. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh naopak začala klesat. Americký prezident Donald Trump v úterý naznačil, že americké námořnictvo by mohlo doprovázet lodě proplouvající klíčovým Hormuzským průlivem, kde v odvetě útočí íránské síly. Zásobování oběma komoditami není podle EU ohroženo.
12:35Aktualizovánopřed 9 mminutami

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středozemním moři zničily balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila do vzdušného prostoru Turecka, informovalo ve středu turecké ministerstvo obrany s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Je to první takový případ v nynější válce mezi Izraelem a USA na straně jedné a Íránem na straně druhé, kdy hrozil zásah území členské země NATO.
před 13 mminutami

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc. Íránské revoluční gardy ve středu ráno zasáhly na území autonomní oblasti iráckého Kurdistánu třemi balistickými střelami základny kurdských protirežimních ozbrojených skupin.
10:54Aktualizovánopřed 14 mminutami

Trump kvůli postoji k Íránu vyhrožuje Španělsku. EU se ho zastala

Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá na dodržování mezinárodního práva, řekl ve středu španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil i útoky Teheránu na okolní země. Sánchez varoval před nebezpečím, že se válka rozšíří. Americký prezident Donald Trump pohrozil Madridu, že s ním kvůli těmto postojům přeruší obchodní vztahy. Na podporu Španělska se vyjádřili představitelé Evropské unie.
před 34 mminutami

Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

Ministr obrany USA Pete Hegseth spolu se šéfem sboru náčelníků štábů Danem Cainem na brífinku komentují aktuální vývoj vojenské operace, kterou Spojené státy spolu s Izraelem od víkendu vedou proti Íránu. Oba muži konflikt komentovali už v pondělí, kdy Hegseth mimo jiné prohlásil, že útoky na Írán „nepovedou k nekonečné válce“ a že smyslem úderů je zničit rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu země.
14:04Aktualizovánopřed 42 mminutami

Ruský tanker na LNG vzplál a potopil se ve Středozemním moři

Moskva tvrdí, že na ruský tanker určený pro přepravu zkapalněného zemního plynu Arktic Metagaz zaútočily ukrajinské námořní drony poblíž teritoriálních vod Malty. Podle agentury AP, která se odvolává na libyjské úřady, se loď i potopila. Kyjev se k tomu nevyjádřil. USA, EU a Velká Británie na plavidlo už dříve uvalily sankce.
13:29Aktualizovánopřed 54 mminutami

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky

Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle náměstka srílanského ministra zahraničí zemřelo nejméně osmdesát lidí, píše agentura Reuters. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.
13:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...