Trump kvůli postoji k Íránu vyhrožuje Španělsku. EU se ho zastala

Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá na dodržování mezinárodního práva, řekl ve středu španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil i útoky Teheránu na okolní země. Sánchez varoval před nebezpečím, že se válka rozšíří. Americký prezident Donald Trump pohrozil Madridu, že s ním kvůli těmto postojům přeruší obchodní vztahy. Na podporu Španělska se vyjádřili představitelé Evropské unie.
„Postoj Španělska je ‚ne válce‘,“ uvedl Sánchez. Dodal, že jeho vláda odmítá představu, že mezinárodní spory lze řešit jen zbraněmi a bombami. Sánchez také vyjádřil solidaritu zemím, které Írán napadl raketami a drony v rámci odvety za americké a izraelské údery.
Podle Sáncheze teď nikdo neví, co se přesně stane. Premiér varoval před omyly a situacemi, které by mohly vést k rozšíření konfliktu. „Nemůžete si zahrávat s osudy milionů lidí,“ varoval předseda španělské vlády. Izrael, Spojené státy a Írán vyzval, aby konflikt vyřešily, než se vyostří.
Sánchez poukázal na příklad války v Iráku, kterou v roce 2003 zahájily Spojené státy a Británie. Konflikt podle něj sice vedl k pádu režimu Saddáma Husajna, ale následně došlo k růstu nestability. „Válka v Iráku vedla k prudkému nárůstu džihádistického terorismu a k vážné migrační i ekonomické krizi,“ připomněl Sánchez. Španělsko se kvůli podpoře tehdejší vojenské kampaně stalo terčem atentátů. „Odmítáme íránský režim (...), odmítáme i tento konflikt,“ dodal.
Španělsko odmítlo, aby Spojené státy mohly použít základny na jeho území pro přípravu úderů proti Íránu. V neděli pozdě večer nejméně jedenáct amerických tankovacích letadel KC-135T a KC-135R opustilo španělské základny Rota a Morón, napsal server The New York Times.
Evropští představitelé se postavili za Španělsko
V úterý Madrid ostře kritizoval americký prezident Donald Trump, který pohrozil přerušením obchodních vztahů. Sánchez na to ve středu přímo nereagoval, ale uvedl, že Španělsko nezmění svůj postoj kvůli obavám z odvety.
„Španělsko je plnoprávným členem EU, NATO a mezinárodního společenství,“ prohlásil španělský premiér. Právě členství v EU ztěžuje jakékoliv přímé obchodní sankce Spojených států vůči Španělsku.
„Hrozba vůči jednomu členskému státu je hrozbou vůči celé Evropské unii,“ řekl eurokomisař pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphane Séjourné k hrozbám USA. Předseda Evropské rady António Costa vyjádřil solidaritu EU se Španělskem. Se Sánchezem hovořil i francouzský prezident Emmanuel Macron, který mu dal najevo podporu.
„Vedle prohlášení nejsou na stole žádná opatření,“ prohlásil španělský ministr hospodářství Carlose Cuerpa k Trumpovu výroku o zpřetrhání obchodních vazeb se Španělskem. Podle Cuerpa jsou USA a Španělsko významnými obchodními partnery s propojenými ekonomickými zájmy. Cuerpo nechtěl komentovat možnost, že by například Spojené státy omezily dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) do Španělska.
Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v sobotu minulého týdne. Írán spustil odvetnou akci, která zasáhla Izrael i řadu států v regionu. Izrael v současnosti provádí také údery na Libanon, kde působí šíitské hnutí Hizballáh, spojenec Íránu.