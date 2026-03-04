Senát projedná odklad vyplácení superdávky

Senát ve středu projedná odklad vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun první výplaty má podle zdůvodnění poskytnout úřadům práce víc času na přepočítání vyplácené částky podle nových pravidel. Na programu schůze je i užší novela, která obdobně jako předloha o superdávce odkládá změny v životním minimu.
Plénum by také mělo rozhodnout, zda pošle do schvalovacího procesu trojici senátorských předloh. Týkají se navrácení úrazové chirurgie mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů a zpřesnění rozsahu dohledu České národní banky nad investičními zprostředkovateli. Další senátorský návrh by zavedl doplňovací komunální volby, které by měly omezit účelový rozpad místních zastupitelstev v malých obcích.
Zavedení superdávky je součástí reformy dávkového systému účinné od loňského října. Novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) předpokládá, že lidé by své nynější dávky na bydlení, živobytí a děti pobírali až do července, ne do dubna. Novou částku v podobě superdávky by dostali poprvé v srpnu místo května. Předloha také posouvá změny v životním minimu z května na říjen. Druhá Juchelkova novela mění částky životního minima od července.
Životní minimum se má zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti ze 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se má naopak snížit ze 4040 na 3750 korun. Superdávka schválená za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.
Senátní sociální výbor doporučil v úterý plénu širší novelu s odkladem superdávky schválit a užší předlohu o životním minimu zamítnout. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ale uvedl, že až ve středu se mají senátoři dozvědět, který z dvojice návrhů má horní komora přijmout a který nikoli.
Starostové chtějí v Senátu projednat pomoc českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. Vláda podle nich selhala, například v komunikaci. Senátorka z klubu Starostů a nezávislých Hana Žáková (nestraník) novinářům řekla, že horní komora by měla kabinet vyzvat k tomu, aby se ze situace poučil. Klub ODS a TOP 09 sice iniciativu Starostů neprojednával, jeho předseda Zdeněk Nytra (ODS) ale podpoří zařazení nového bodu na schůzi. Postup vlády naopak hájila senátorka ANO Jana Mračková Vildumetzová, podle které kabinet komunikuje a dělá maximum.