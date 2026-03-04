Senát projedná odklad vyplácení superdávky

ŽivěSenát projedná odklad vyplácení superdávky


4. 3. 2026
Jednání Senátu
Senát ve středu projedná odklad vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun první výplaty má podle zdůvodnění poskytnout úřadům práce víc času na přepočítání vyplácené částky podle nových pravidel. Na programu schůze je i užší novela, která obdobně jako předloha o superdávce odkládá změny v životním minimu.

Plénum by také mělo rozhodnout, zda pošle do schvalovacího procesu trojici senátorských předloh. Týkají se navrácení úrazové chirurgie mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů a zpřesnění rozsahu dohledu České národní banky nad investičními zprostředkovateli. Další senátorský návrh by zavedl doplňovací komunální volby, které by měly omezit účelový rozpad místních zastupitelstev v malých obcích.

Zavedení superdávky je součástí reformy dávkového systému účinné od loňského října. Novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) předpokládá, že lidé by své nynější dávky na bydlení, živobytí a děti pobírali až do července, ne do dubna. Novou částku v podobě superdávky by dostali poprvé v srpnu místo května. Předloha také posouvá změny v životním minimu z května na říjen. Druhá Juchelkova novela mění částky životního minima od července.

Životní minimum se má zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti ze 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se má naopak snížit ze 4040 na 3750 korun. Superdávka schválená za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.

Senátní sociální výbor doporučil v úterý plénu širší novelu s odkladem superdávky schválit a užší předlohu o životním minimu zamítnout. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ale uvedl, že až ve středu se mají senátoři dozvědět, který z dvojice návrhů má horní komora přijmout a který nikoli.

Starostové chtějí v Senátu projednat pomoc českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. Vláda podle nich selhala, například v komunikaci. Senátorka z klubu Starostů a nezávislých Hana Žáková (nestraník) novinářům řekla, že horní komora by měla kabinet vyzvat k tomu, aby se ze situace poučil. Klub ODS a TOP 09 sice iniciativu Starostů neprojednával, jeho předseda Zdeněk Nytra (ODS) ale podpoří zařazení nového bodu na schůzi. Postup vlády naopak hájila senátorka ANO Jana Mračková Vildumetzová, podle které kabinet komunikuje a dělá maximum.

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Na Letišti Václava Havla přistálo ve středu před 05:00 letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje, ve kterém bylo zhruba 200 lidí. Krátce po 07:00 pak v Praze přistálo další letadlo Smartwings z ománského Maskatu, také na jeho palubě bylo zhruba 200 lidí. Následně přistály dva armádní repatriační lety. Letoun Casa kolem 07:30 dopravil 39 cestujících z Egypta, v 08:25 přistál airbus s 96 lidmi z Ománu. Premiér Andrej Babiš (ANO) také uvedl, že stát pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku a čeká na slot.
05:16Aktualizovánopřed 3 mminutami

ŽivěSněmovna jedná o rozpočtu. Poslanci navrhují přesuny peněz

Poslanecká sněmovna ve středu ve druhém čtení projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci mohou přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ve sněmovním systému bylo ráno devět desítek pozměňovacích návrhů, především opozičních. Jsou tam ale již čtyři avizované koaliční návrhy v celkovém objemu asi 1,1 miliardy korun. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.
03:23Aktualizovánopřed 13 mminutami

ŽivěSenát projedná odklad vyplácení superdávky

Senát ve středu projedná odklad vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun první výplaty má podle zdůvodnění poskytnout úřadům práce víc času na přepočítání vyplácené částky podle nových pravidel. Na programu schůze je i užší novela, která obdobně jako předloha o superdávce odkládá změny v životním minimu.
10:02Aktualizovánopřed 17 mminutami

VideoVíc než půlku služeb veřejné správy čeká digitalizace. Původně měla být hotová loni

Stát zatím dokázal plně digitalizovat čtyřicet dva procent svých služeb, uvedla zodpovědná vládní agentura. Loni v únoru to bylo osmnáct procent. Původně mělo být stoprocentně hotovo loni. Zákonodárci ale nakonec termín odložili. On-line komunikaci s úřady dávají přednost asi dvě třetiny lidí. Přesto se většina dotázaných vyslovila i pro zachování klasického osobního vyřízení. Digitální služby dle oslovených respondentů fungují průměrně, výhrady mají hlavně k datovým schránkám. Ty využívá přes pět milionů lidí. Víc než milion registrovaných uživatelů by letos měl dostat také digitální občanský průkaz. Širší využití bude mít připravovaná evropská digitální peněženka.
před 3 hhodinami

Hygienici hlásí nárůst zdravotních potíží po návštěvách restaurací

Problémů se zkaženým jídlem v restauracích v Česku přibývá. V loňském roce řešili hygienici o polovinu víc případů potíží po konzumaci jídla v gastroprovozech než o rok dřív. Úředníci zjistili pochybení u téměř 1400 zařízení a rozdali pokuty za celkem dva a půl milionu korun. Důvodem je podle hygieniků zhoršená úroveň hygieny ve stravovacích zařízeních i nový systém kontrol.
před 3 hhodinami

Obrana musí spočívat na spojenectví v NATO, míní Havlíček

Státní rozpočet na letošní rok je v zásadě hotov, nedají se v něm už předpokládat zásadní přesuny, uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Týká se to podle něj také výdajů na vnitřní a vnější obranu. Vláda Andreje Babiše (ANO) letos počítá s obrannými výdaji ve výši 185 miliard korun, o čtrnáct miliard více oproti roku 2025, prohlásil Havlíček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Vicepremiér také obhajoval pomoc vlády českým občanům, kteří uvázli kvůli americko-izraelským útokům proti Íránu na Blízkém východě.
před 4 hhodinami

Testosteron jako byznys? Influenceři zneužívají mužské nejistoty

S myšlenkou, že testosteron je klíč k tomu být opravdový muž, doporučují někteří influenceři na sociálních sítích hlavně mladým mužům, aby si nechali otestovat hladinu tohoto hormonu. A případně pak kupovali přípravky, které ho mají zvýšit. Podle nové studie bývají takové výzvy nepodložené a jediným cílem je finanční prospěch. Výzkumníci i lékaři varují, že nekontrolované užívání testosteronu je spojeno s vážnými zdravotními riziky.
před 4 hhodinami

Sněmovna podpořila pravomoc NKÚ prověřovat hospodaření ČT a ČRo

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) možná získá ústavní pravomoc prověřovat hospodaření České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Senátní novelu podpořila v úterním úvodním kole sněmovna. Poslanci také zrychleně schválili návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na doplnění významných dnů o Den české vlajky. Připadnout má na 30. března. Novelu projedná Senát. Na úvod schůze vystoupil s projevem k poslancům prezident Petr Pavel. Babiš poté seznámil poslance s průběhem repatriace Čechů z Blízkého východu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
