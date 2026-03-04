Testosteron jako byznys? Influenceři zneužívají mužské nejistoty

S myšlenkou, že testosteron je klíč k tomu být opravdový muž, doporučují někteří influenceři na sociálních sítích hlavně mladým mužům, aby si nechali otestovat hladinu tohoto hormonu. A případně pak kupovali přípravky, které ho mají zvýšit. Podle nové studie bývají takové výzvy nepodložené a jediným cílem je finanční prospěch. Výzkumníci i lékaři varují, že nekontrolované užívání testosteronu je spojeno s vážnými zdravotními riziky.
„Ráno byste se měli probouzet s erekcí. Pokud se tak neděje, je velmi pravděpodobné, že máte nízkou hladinu testosteronu. Nechte si to zkontrolovat,“ stojí v příspěvku influencera na tiktoku, který má více než sto tisíc sledujících.
Tak vypadá jeden z příspěvků, které studie vedená doktorandkou Emmou Grundtvig Gramovou z Kodaňské univerzity ve spolupráci s výzkumníky ze sydneyské univerzity uvádí jako příklad, jak populární účty na tiktoku a instagramu využívají nové způsoby k oslovení cílového publika a formování představy o zdraví mužů.
V jiném příspěvku influencer prohlásil: „Byl jsem asi tři čísla od toho, abych byl označen za ženu,“ a ztotožnil skóre testosteronového testu s maskulinitou a genderovým rozlišením.
Příspěvky na sociálních sítích využívají podle odborníků nejistoty mužů ohledně vztahů a sexuální výkonnosti a snaží se prodat produkty s testosteronem. Takovéto zobrazení mužnosti má medicínské důsledky pro to, jak muži vnímají sami sebe a své duševní zdraví, ale také podporuje praktiky, jako je konzumace produktů s testosteronem pro údajné zlepšení mužnosti, uvádí studie.
„To, co vidíme, není zdravotní osvěta, ale marketing a šíření strachu maskované jako lékařská rada,“ upozornila spoluautorka studie a vedoucí výzkumná pracovnice na univerzitě v Sydney Brooke Nickelová. „Mladým, zdravým mužům se říká, že běžné jevy, jako je únava, stres nebo změny libida, jsou příznaky zdravotních potíží a že řešením je testosteron,“ dodala.
Rady bez diplomu
Jednotlivé zkoumané profily patřily jedincům, kteří nemají odborné vzdělání. Téměř třetina z nich se přitom prezentovala jako lékaři. Šlo například o fitness influencery nebo sexuální kouče, kteří vystupují na internetu jako odborníci a vypadají důvěryhodně, že problematice rozumí. Sdíleli své fotografie i příběhy před a po, načež své sledující motivovali k testům nebo k nákupu produktů, ze kterých měli sami příjem.
Žádný z příspěvků zahrnutých ve studii přitom necitoval vědecké důkazy na podporu svých tvrzení ani zdravotní rizika, která může užívání testosteronu způsobit. Celkem 85 procent publikovali jednotlivci, nikoli zdravotnické organizace, 67 procent zahrnovalo odkazy na přímý nákup a 72 procent mělo finanční zájmy, například prodej testů, doplňků nebo konzultací na klinice, vyplývá ze studie.
Příspěvky na sociálních médiích prezentují testování a léčbu testosteronem jako lék na krizi mužnosti a vyzývají muže, aby reagovali na příznaky nebo problémy tím, že vyhledají lékařskou pomoc. Tyto medicínské narativy se zaměřují podle studie převážně na muže ve věku od dvaceti do čtyřiceti let a nabízejí jim zdánlivé možnosti, jak získat svalnatý a mladistvý vzhled i zvýšenou sexuální funkci.
Výzkumníci zahrnuli ve studii příspěvky z účtů, které měly více než tisíc sledujících. Zabývali se celkem 46 příspěvky na tiktoku a instagramu, účty měly celkem 6,8 milionu sledujících a vygenerovaly více než 650 tisíc lajků. Příspěvky pocházely z období od června 2018 do ledna 2024.
Toxická mužnost on-line
Výzkumníci také zjistili, že obsah je úzce spojen s on-line manosférou, komunitou, v níž se podporují úzké, hypermaskulinní ideály a rámují mužské zdraví, identitu a úspěch prostřednictvím dominance, fyzické síly a sexuálního výkonu. Hladiny hormonů byly prezentovány jako měřítko mužnosti a testosteron představují jako způsob, jak muži znovu získají moc, status a kontrolu.
Studie upozorňuje, že dezinformace o zdraví a fitness jsou v těchto oblastech běžné a marketing testosteronu se stále více stává součástí tohoto trendu. Spoluautor studie Ray Moynihan v této souvislosti uvedl, že analýza odhaluje, jak dezinformace na internetu formují identitu mladých mužů a jejich rozhodnutí týkající se zdraví. „Stejně jako mnoho jiných mužů jsem zděšen manosférou a těmito zavádějícími a mylnými představami o mužnosti, které pouze podkopávají schopnost mužů a chlapců navazovat smysluplné a zralé mezilidské vztahy,“ konstatoval.
Toxická mužnost, kterou propagují někteří internetoví influenceři, se dostává podle odborníků čím dál více do popředí zájmu, napsala agentura AFP. Souvisí to podle nich s oživením krajně pravicové ideologie a prudkým odporem proti feminismu. „Vzestup takzvané manosféry, kterou tvoří internetová fóra a komunity propagující maskulinismus a misogynii, je neodmyslitelně spojen s růstem pravicového populismu v mnoha částech světa, řekl AFP docent komunikace na St Mary's University v Londýně Jacob Johanssen.
„Jsme svědky nové dynamiky,“ uvedl loni podle AFP doktorand na australské Monashově univerzitě Joshua Thorburn, který se zabývá výzkumem misogynie na internetu, a dodal, že takové myšlenky jsou nyní „více vidět“.
Zmínil také, že se velká část obsahu manosféry „týká věcí, které může mnoho mladých mužů hledat na internetu, jako jsou rady ohledně randění, zdraví a kondice a finanční rady“. „Mladý muž nebo teenager nemusí výslovně vyhledávat misogynní obsah, když se poprvé setká s obsahem influencera působícího v manosféře,“ podotkl zároveň Thorburn.
Odborníci stejně jako výzkumníci v této souvislosti poukazují na krizi maskulinity. „Žijeme v nestabilním a nejistém světě a muži, stejně jako všichni ostatní, dnes čelí mnoha problémům. Cítí se odcizeni,“ tvrdí Johanssen.
Právě zde podle odborníků přichází na řadu manosféra se svými internetovými fóry, profily na tiktoku a instagramu a kanály na youtube. „Různé komunity v manosféře fungují jako svépomocné skupiny pro muže, kde mohou diskutovat o problémech, jako je duševní zdraví, zranitelnost nebo osamělost,“ řekl Johanssen. Zároveň však tyto prostory podle něj obsahují i velmi toxické diskuse o misogynii a sexismu.
Klíčový pohlavní hormon
Testosteron je klíčový pohlavní hormon, který ovlivňuje u mužů schopnost reprodukce, pohlavní funkce, růst svalů a kostí a taky metabolismus tuků. V různých fázích nejen života, ale i dne jeho hladina kolísá. Jeho nedostatek může vést k problémům, jako jsou úbytek svalové hmoty, poruchy spánku a nálad nebo snížení sexuální touhy. Má vliv i na psychiku.
„Testosteron je hlavní mužský pohlavní hormon a má význam, jak v době dospívání, tak v dospělosti, kdy je klíčovým hormonem v udržování sexuálních funkcí, ale má vliv i na další fyziologické funkce. Je to hormon, který není spojený jen se sexuálními funkcemi,“ popsal endokrinolog Mikuláš Kosák z Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Upozornil, že důvodem k vyšetření hladiny testosteronu by měly být příznaky jeho nedostatku, nikoliv pouze nabádání z prostředí internetu. „Pokud má muž příznaky nedostatku testosteronu – snížené libido, poruchy erekce, významný úbytek svalů, tak může být příčinou nedostatek testosteronu a v takovém případě je správně nechat se vyšetřit,“ sdělil.
Vzhledem k tomu, že hladina testosteronu klesá i během dne, tak je podle endokrinologa podmínkou odběr krve v ranních hodinách, který by měl být opakován, protože v průběhu několika dnů může dojít k výkyvům testosteronu nahoru i dolů. „Prvotní je anamnéza, jaké má muž potíže, jak dlouho trvají a co ho k tomu vede, že si nechává změřit hladinu testosteronu,“ řekl Kosák. Pokud má pacient skutečně příznaky nedostatku tohoto hormonu, pošlou ho lékaři na odběry, a pokud se prokáže, že to tak je, zjišťují příčinu. „Podle výsledků potom rozhodujeme o správné léčbě, někdy to skončí léčbou nahrazující produkci testosteronu, ale často se snažíme ovlivnit vyvolávající příčinu,“ dodal lékař.
Tvrzení, že s věkem hladina testosteronu u mužů klesá, je podle Kosáka diskutabilní. „S věkem mírně klesá, ale mnohem větší vliv než věk mají onemocnění nebo stavy, kterými začínají muži ve vyšším věku trpět – například obezita, diabetes 2. typu. Vedou ke snížené hladině testosteronu více než samotný věk,“ upřesnil.
Je navíc podle něj obtížné určit, kolik lidí v populaci má sníženou hladinu testosteronu. „Jsou to malá čísla, jednotky procent,“ dodal.
Na otázku, zda si muži dnes častěji nechávají změřit hladinu testosteronu, lékař odpověděl, že se s tím setkává. Podle něj je to dobře, pokud vyhledají odborníky, kteří se věnují léčbě. „Jsou to endokrinologové, sexuologové, urologové, do jejichž odbornosti toto onemocnění spadá a kteří ho mají diagnostikovat a léčit,“ poznamenal.
Zdravotní rizika
Nadužívání či nesprávné užívání testosteronu může podle Kosáka vést k nadměrné tvorbě červených krvinek. „Pokud by měl muž nerozpoznaný nádor prostaty, může být ohrožen nekontrolovaným růstem toho nádoru,“ uvedl příklad. Podávání testosteronu může vést podle odborníků i ke snížení vlastní produkce tohoto hormonu v těle nebo k neplodnosti.
„Rozhodně testosteron není určen k tomu, aby si ho lidé doplňovali z prakticky normálních hladin na vyšší se zdůvodněním, že v mládí jste měl více, teď vám ho doplníme na vaše hladiny, které jste měl v mládí. To rozhodně není správný postup,“ upozornil endokrinolog.
Před přípravky, které nabízejí influenceři na sociálních sítích, varuje. „Testosteron je vázán na recept a měl by být předepisován lékaři. A nákupy na internetu jsou spojené s celou řadou rizik – kontaminace preparátů jinými látkami, než které tam jsou deklarované, a podobně. Nejsou to jenom obavy u nás, ale celosvětově se setkáváme s problémem od nárůstu spotřeby testosteronu mimo jeho správné užívání,“ konstatoval.
Nad množícími se případy neindikované léčby testosteronem a propagací léčby v médiích a na sociálních sítích vyjádřili tuzemští endokrinologové znepokojení. Naprosto nesprávné je podle nich užívání preparátů testosteronu za účelem „zvýšení energie“, zvýšení libida, nabytí svalové hmoty či zlepšení vitality a sexuálních funkcí. Také Americká asociace klinických endokrinologů už před šesti lety vydala varování o zneužívání nejen testosteronu, ale i dalších hormonů v rámci anti-aging medicíny.