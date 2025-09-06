Sdílení pouze vědecky ověřených informací, transparentnost ohledně placené spolupráce a profesionalita. Lékařská komora připravila po vzoru francouzských kolegů etický kodex pro své členy, kteří jsou aktivní na sociálních sítích. Zdravotníky nabádá třeba k tomu, aby neposkytovali informace mimo svoji odbornost a ctili GDPR. Zároveň upozorňuje, aby lidé informace o zdraví čerpali pouze od odborníků. „Primárním impulzem byla covidová pandemie, kdy se vyrojilo extrémní množství různých dezinformátorů,“ poznamenal prezident komory Milan Kubek.
Lékařská komora si posvítila na medicínské influencery
