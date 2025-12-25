Americké úřady nalezly milion dokumentů souvisejících s Epsteinem, tvrdí ministerstvo

Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že zpracovává zhruba milion dokumentů, které by mohly souviset s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ve středu večer to napsaly agentury Reuters a AP. Americký Kongres nařídil ministerstvu zveřejnit dokumenty související s Epsteinem do pátku 19. prosince. Resort zopakoval, že kvůli velkému množství materiálů bude zveřejňování trvat ještě několik dalších týdnů.
Ministerstvo oznámilo, že státní zastupitelství v New Yorku a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nalezly zhruba milion dalších dokumentů, které by se mohly týkat Epsteina. Ministerstvu dokumenty předaly pro možné zveřejnění. Úřad nesdělil, kdy se tak stalo. „Naši právníci nepřetržitě pracují na vyhodnocení (dokumentů) a provedení úprav vyžadovaných zákonem na ochranu obětí,“ doplnil resort.
Ministerstvo dále tvrdí, že pracuje na tom, aby dokumenty zveřejnilo co nejdříve. „Vzhledem k velkému objemu materiálů tento proces může trvat několik dalších týdnů,“ dodává. Resort rovněž čelí kritice, že nestihl dodržet zákonnou lhůtu.
Kongres v listopadu schválil zákon, který nařizoval ministerstvu spravedlnosti ve lhůtě 30 dnů zveřejnit materiály související s případy a vyšetřováním sexuálního delikventa Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vazbě. Ministerstvo zdůvodňuje zpoždění velkým počtem dokumentů i nutností je upravit tak, aby například neobsahovaly citlivé údaje obětí. Sady dokumentů úřad zveřejňuje postupně.
Dokumenty vyvolávají velký zájem médií i veřejnosti především kvůli Epsteinovým vztahům s mocnými a bohatými. V materiálech se vyskytují jména současného prezidenta Donalda Trumpa i bývalého prezidenta Billa Clintona.