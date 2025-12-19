Američtí demokraté zveřejnili další snímky z Epsteinovy kauzy


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Demokraté z americké Sněmovny reprezentantů zveřejnili další fotografie ke kauze odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Na snímcích jsou mimo jiné český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo slovenský diplomat a současný poradce premiéra Roberta Fica (Smer) Miroslav Lajčák. Zesnulý finančník Epstein udržoval úzké vazby mimo jiné na současného prezidenta USA Donalda Trumpa, někdejší hlavu státu Billa Clintona či britského prince Andrewa.

„Demokraté ze sněmovního výboru pro dohled budou pokračovat ve zveřejňování fotografií a dokumentů z Epsteinovy pozůstalosti, aby americkému lidu poskytli transparentnost,“ uvedl Robert Garcia, který je předním demokratickým zástupcem ve zmíněném výboru.

Demokraté zveřejnili záběry z Epsteinova ostrovního sídla
Zveřejněné snímky ze sídla Jeffreyho Epsteina na ostrově Little St. James

Ve čtvrtek zveřejněné snímky jsou součástí více než 95 tisíc fotek, které zákonodárci obdrželi z Epsteinovy pozůstalosti. Na nyní uvolněné sérii je například český pas, ze kterého je patrné, že patřil ženě. Ostatní údaje jsou skryté. U místa vydání je uvedeno „magistrát města“, jméno je však začerněno.

Na dalším snímku je diplomat Lajčák po Epsteinově boku. Jsou zde i fotografie miliardáře Billa Gatese, který je v ženské společnosti. AP poznamenala, že sněmovní výbor nevznesl vůči mužům na fotografiích žádné obvinění.

Američtí demokraté zveřejnili fotky z Epsteinova sídla a avizují další
Donald Trump s Jeffreym Epsteinem na snímku, který zveřejnili demokraté z výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled

Osobnosti z literatury i byznysu

Snímky rovněž zachycují spoře oděnou ženu, jejíž tělo je popsáno citáty z románu Lolita od spisovatele Vladimira Nabokova.

Fico už v listopadu prohlásil, že Lajčáka kvůli jeho vazbám na Epsteina neodvolá. Slovenská média dříve uvedla, že Lajčák komunikaci s Epsteinem potvrdil. Zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci diplomatických povinností, a Epsteinovy činy ostře odsoudil.

Komunikace mezi Lajčákem a Epsteinem je součástí přibližně dvaceti tisíc stran dokumentů, které dříve zveřejnil výbor pro dohled.

Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy
Jeffrey Epstein na snímku z roku 2017

Než se stal klíčovou postavou ve sledovaném případu sexuálního zneužívání mladých dívek, byl Epstein učitelem matematiky a následně se stal mocným finančníkem v New Yorku. V 80. letech minulého století si podmanil bohaté a slavné okázalými večírky a lety svým soukromým letadlem. Na vrcholu své kariéry spravoval aktiva klientů ve výši stovek milionů dolarů.

V roce 2005 rodiče 14leté dívky oznámili policii na Floridě, že Epstein sexuálně zneužil jejich dceru ve svém domě v Palm Beach. Finančník se vyhnul federálnímu obvinění a místo toho mu byl uložen osmnáctiměsíční trest vězení. Od roku 2008 byl uveden na seznamu sexuálních delikventů v New Yorku. Jednalo se o doživotní označení, které signalizuje vysoké riziko opětovného spáchání stejného trestného činu.

V roce 2019 byl Epstein zatčen v New Yorku a čelil podezření z provozování rozsáhlé prostituční sítě a zneužívání nezletilých dívek. Poté, co mu bylo zamítnuto propuštění na kauci, byl zadržován v newyorském vězení, kde byl o několik měsíců později nalezen mrtvý ve své cele.

Trump podepsal zákon o zveřejnění spisů k Epsteinovi
Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

Unijní lídři se shodli na závěrech summitu. Kromě části o Ukrajině

Unijní lídři se shodli na závěrech summitu. Kromě části o Ukrajině

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Austrálie se rozloučila s nejmladší a nejstarší obětí teroristického útoku

Austrálie se rozloučila s nejmladší a nejstarší obětí teroristického útoku

před 4 hhodinami
Policie v Bruselu nasadila proti protestujícím farmářům vodní děla a slzný plyn

Policie v Bruselu nasadila proti protestujícím farmářům vodní děla a slzný plyn

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Vystrčil v adventním poselství vyzval k budování důvěry

Vystrčil v adventním poselství vyzval k budování důvěry

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Jednání o dohledu nad poválečnou Gazou dál provází nejistoty

Jednání o dohledu nad poválečnou Gazou dál provází nejistoty

před 6 hhodinami
ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny

ČNB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Firma odváží 70 tun nelegálního odpadu z Brna zpět do Německa

Firma odváží 70 tun nelegálního odpadu z Brna zpět do Německa

před 10 hhodinami
Epsteinova bývalá společnice Maxwellová žádá o propuštění z vězení

Epsteinova bývalá společnice Maxwellová žádá o propuštění z vězení

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Američtí demokraté zveřejnili další snímky z Epsteinovy kauzy

Demokraté z americké Sněmovny reprezentantů zveřejnili další fotografie ke kauze odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Na snímcích jsou mimo jiné český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo slovenský diplomat a současný poradce premiéra Roberta Fica (Smer) Miroslav Lajčák. Zesnulý finančník Epstein udržoval úzké vazby mimo jiné na současného prezidenta USA Donalda Trumpa, někdejší hlavu státu Billa Clintona či britského prince Andrewa.
před 32 mminutami

Zástupci Tiktoku podepsali dohodu o prodeji amerických aktivit, píše Axios

Čínská sociální síť TikTok podepsala ujednání o prodeji svých amerických aktivit společnému podniku řízenému americkými investory. Napsal o tom server Axios. Mezi investory má být podle agentury Reuters mimo jiné soukromá kapitálová společnost Silver Lake nebo technologická společnost Oracle. Dohoda má být uzavřena 22. ledna, vyplývá z interního memoranda, do kterého Axios nahlédl.
00:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Unijní lídři se shodli na závěrech summitu. Kromě části o Ukrajině

Prezidenti a premiéři zemí EU se v Bruselu shodli na závěrech summitu Evropské rady kromě části o Ukrajině, o jejímž financování na příští dva roky se ve čtvrtek večer stále rokovalo a výsledek zůstával nejasný. Na summitu během dne promluvil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko na summitu zastupuje nový premiér Andrej Babiš (ANO), který o reparační půjčce pro Kyjev jednal s maďarským a slovenským protějškem.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Austrálie se rozloučila s nejmladší a nejstarší obětí teroristického útoku

Židovská komunita v Austrálii se rozloučila s nejmladší a nejstarší obětí nedávného islamistického teroristického útoku na Bondi Beach. Desetiletou Matildu Černychovou a 87letého Alexandra Kleytmana spojuje nejen tragický skon, ale i židovsko-ukrajinský původ. Premiér země Anthony Albanese čelí tvrdé kritice za nepřítomnost na pohřbech i neschopnost bojovat proti nárůstu antisemitismu. Teď po masakru patnácti dětí, žen a mužů slibuje kabinet tvrdá opatření proti všem projevům nenávisti.
před 4 hhodinami

Policie v Bruselu nasadila proti protestujícím farmářům vodní děla a slzný plyn

Souběžně se summitem Evropské unie v Bruselu se ve čtvrtek ve městě konaly i protesty zemědělců. Těm vadí zejména změny ve společné zemědělské politice EU a rovněž dohoda o volném obchodu s jihoamerickými zeměmi sdruženými v organizaci Mercosur, jejíž podpis byl ovšem dle informací z večera odložen na leden. Policie použila slzný plyn a vodní děla poté, co na akci začalo docházet k násilnostem. Někteří demonstranti začali mimo jiné rozbíjet okna a na policisty házet kameny či brambory.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Jednání o dohledu nad poválečnou Gazou dál provází nejistoty

Až šest západních i arabských zemí už podle izraelských médií přislíbilo, že se zapojí do fungování správního orgánu pro dohled nad poválečnou Gazou. Má jít o výsledek amerických vyjednávání – včetně úterní konference v Kataru. Seznam „účastníků“ ale oficiálně neexistuje. Navíc panuje nejistota ohledně složení a role mezinárodních jednotek. Teroristické hnutí Hamás odmítá složit zbraně a nepřímo budoucím mezinárodním silám vyhrožuje.
před 6 hhodinami

Izrael udeřil na Libanon, zatímco v Paříži běžela diplomatická jednání

Izrael provedl sérii intenzivních útoků na území jižního a severovýchodního Libanonu, které podle deníku L'Orient-Le Jour zranily nejméně čtyři lidi. Jeruzalém uvedl, že pouze cílil na infrastrukturu militantního teroristického šíitského hnutí Hizballáh. Děje se tak v den diplomatických jednání mezi zástupci Libanonu, Saúdské Arábie, Spojených států, Francie a mírové mise OSN v Libanonu (UNIFIL), kteří v Paříži rokovali o finálním odzbrojení Hizballáhu, informuje ve čtvrtek agentura Reuters.
před 8 hhodinami

Bez pravdy, gulagů a naděje. Nový ruský slovník je nástrojem politické moci

Nový výkladový slovník státního jazyka, který letos vydalo Rusko, využívá jazyk jako politický nástroj moci. Zcela v něm například chybí pojmy jako pravda, gulag nebo stalinismus. Podle Jany Kockové ze Slovanského ústavu Akademie věd je dokument závazný pro státní orgány, úředníky i učitele a může mít konkrétní společenské i právní důsledky.
před 10 hhodinami
Načítání...