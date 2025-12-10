Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

Americké ministerstvo spravedlnosti může odtajnit přepisy jednání velké poroty v případu sexuálního obchodování s lidmi ze strany odsouzeného zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina z roku 2019, rozhodl ve středu okresní soudce Richard M. Berman. Podle agentury AP se tak připojil ke dvěma dalším soudcům, kteří vyhověli žádostem ministerstva spravedlnosti o odtajnění materiálů z vyšetřování týkajícího se Epsteina.
Berman svým krokem odvolal dřívější rozhodnutí udržet spisy v tajnosti. Jejich odtajnění zdůvodnil novým zákonem, podle něhož musí vláda zveřejnit spisy týkající se Epsteina a jeho společnice Ghislaine Maxwellové, která si odpykává dvacetiletý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
Zákon vyžaduje, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dokumenty související s Epsteinem v prohledávatelném formátu do 19. prosince. Berman k tomuto případu dříve uvedl, že odtajnění zhruba sedmdesát stran čítajících dokumentů velké poroty nepřinese žádná třeskutá nová odhalení.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl přitom v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.
V úterý jiný soudce rozhodl, že ministerstvo spravedlnosti může zveřejnit dokumenty velké poroty v případu Maxwellové, a minulý týden další soudce povolil zveřejnění přepisů týkajících se nedokončeného federálního vyšetřování, které velká porota uskutečnila na přelomu století.
Kauza Epstein hýbe veřejným míněním, dotýká se Trumpa
Americký prezident Donald Trump, jenž tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019, se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů. Krátce před hlasováním zákonodárců o uvedeném návrhu, jakmile bylo zjevné, že má podporu i republikánů, však svůj postoj změnil a zákon 19. listopadu podepsal.
Po zveřejnění spisů volají jak Trumpovi političtí odpůrci, tak členové jeho vlastní voličské základny, kteří v případu žádají větší transparentnost. Mnoho Trumpových voličů je totiž přesvědčeno, že prezidentova administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.
Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby mimo jiné s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem a například také se slovenským diplomatem a současným poradcem premiéra Roberta Fica Miroslavem Lajčákem. Veřejná a stále vyhrocenější roztržka mezi republikány ohledně Epsteinových spisů navíc narušila vztahy mezi Trumpem a některými z jeho nejvěrnějších příznivců.