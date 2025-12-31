Finsko zadrželo plavidlo podezřelé z poškození podmořského kabelu


31. 12. 2025Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK

Úřady zadržely a prohledaly loď podezřelou z poškození podmořského kabelu ve Finském zálivu, oznámil ve středu finský prezident Alexander Stubb. Dodal, že jeho země je připravena na veškeré bezpečnostní výzvy a bude na ně náležitě reagovat. Podle policie byl poškozen spoj telekomunikační společnosti mezi Helsinkami a estonským Tallinem.

Finská policie podle Reuters uvedla, že zahájila vyšetřování poškození kritické podmořské infrastruktury. Má podezření, že loď, již zadržela pobřežní stráž, poškodila kabel úmyslně pomocí stažené kotvy. Incident se podle policie odehrál ve výlučné ekonomické zóně Estonska. Není v tuto chvíli zřejmé, pod jakou vlajkou loď plula.

Plavidlo podle Reuters táhlo svou kotvu v moři a směřovalo do finských teritoriálních vod, uvedla policie a finská pohraniční stráž. Kabel patří finské telekomunikační skupině Elisa, uvedla policie.

Nejde o první případ

Od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 došlo v Baltském moři k řadě výpadků elektrického vedení, telekomunikačních spojů i poškození plynovodu, připomíná Reuters. Skandinávské a pobaltské státy se mají v tomto směru na pozoru a podobné incidenty obvykle přičítají ruským hybridním útokům.

Finsko zadrželo v prosinci 2024 ruský ropný tanker Eagle S, který podle vyšetřovatelů poškodil elektrický kabel a několik telekomunikačních spojů v Baltském moři také pomocí kotvy.

Finský soud zamítl v říjnu 2025 trestní řízení proti kapitánovi Eagle S a dalším členům posádky. Státní zástupci neprokázali podle soudu úmysl. Údajné nedbalosti musejí být vyšetřovány státem, pod jehož vlajkou loď pluje, nebo domovskými zeměmi členů posádky, uvedl soud.

Finsko podalo žalobu na trojici námořníků z tankeru kvůli poškození kabelů
Tanker Eagle S na snímku z ledna 2025

