Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety


před 36 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK, Flightradar24

Silné narušení globální letecké dopravy trvá vzhledem k bojům na Blízkém východě i v neděli. Mnoho zemí, včetně těch s klíčovými letišti v Dubaji nebo Dauhá, uzavřelo svůj vzdušný prostor, což vedlo k zrušení nebo přesměrování tisíců letů. Z Letiště Václava Havla v Praze od rána neodletěly desítky letadel, všechny právě do zemí v oblasti.

Od soboty, kdy USA a Izrael zahájily útok na Írán, byly podle údajů platformy FlightAware postiženy tisíce letů. Letiště na Blízkém východě jsou uzavřená nebo fungují ve velmi omezeném režimu. Některá z nich se dokonce stala terčem íránských úderů, které je poškodily – drony útočily na mezinárodním letišti v Dubaji, v Abú Dhabí nebo v Kuvajtu.

Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu
Stoupající kouř v Dauhá po útoku Íránu

Právě v Dubaji, Abú Dhabí a katarském hlavním městě Dauhá byly několikrát slyšet výbuchy. Ve všech z nich se přitom nachází letiště klíčová pro tranzit mezi Evropou a Asií. Jejich uzavření narušilo letové řády společností po celém světě.

Jmenovaná letiště jsou navíc sídlem flotil několika aerolinií s největšími letadly světa, a to Emirates, Qatar Airways a Etihad. Podle servisu Flightradar24 Emirates a Etihad avizovaly obnovení letů z domácích letišť v pondělí, Qatar Airways čeká na informace úřadu pro civilní letectví.

Delší letové časy a dražší palivo

Další letecké společnosti v Evropě, Asii a na Blízkém východě zrušily nebo přesměrovaly lety, aby se vyhnuly uzavřenému nebo omezenému vzdušnému prostoru, což vedlo k prodloužení letových časů a nárůstu nákladů na palivo. Narušení provozu navíc umocnila nemožnost využívat íránské a irácké trasy. Ty získaly na významu v momentě, kdy ruská válka na Ukrajině donutila letecké společnosti vyhýbat se ruskému vzdušnému prostoru.

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy
Letecký pohled na íránské pobřeží a ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. Ilustrační foto

Uzavření nebe na Blízkém východě nutí letecké společnosti využívat stále užší výběr leteckých tras, přičemž další riziko představují střety mezi Pákistánem a Afghánistánem, uvedl ředitel komunikace serveru Flightradar24 Ian Petchenik. „Případná eskalace konfliktu mezi Pákistánem a Afghánistánem a následné uzavření vzdušného prostoru by měly pro spojení mezi Evropou a Asií drastické důsledky,“ dodal Petchenik.

Tři desítky zrušených letů z Prahy

Z Prahy v neděli zatím neodstartovalo 32 letů, uvedlo letiště dopoledne. Cestujícím doporučilo, aby vyčkali na informace od leteckých společností.

„Na letišti zůstanou pro cestující otevřené check-in přepážky aerolinek Qatar Airways a Emirates, kde cestující, kteří už vyrazili na letiště, obdrží podrobné informace,“ napsalo.

Na letišti v Praze se také v sobotu kvůli uzavření vzdušných prostorů ocitla letadla původně mířící do Perského zálivu. Podle dat Flightradaru24 například muselo přistát největší letadlo světa A380 společnosti Emirates z Houstonu.

V destinacích Blízkého východu je také několik tisíc Čechů, nejvíc v Dubaji. Situace má komplikovat cestu jak lidem přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes SAE či Katar. Analytici upozorňují, že konflikt může ovlivnit nejen leteckou a námořní dopravu, ale také ceny ropy a globální obchod.

Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Výběr redakce

Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA

Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA

09:29Aktualizovánopřed 6 mminutami
Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

10:52Aktualizovánopřed 11 mminutami
Izraelská armáda útočí v srdci Teheránu

Izraelská armáda útočí v srdci Teheránu

02:27Aktualizovánopřed 15 mminutami
Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí

Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí

05:12Aktualizovánopřed 22 mminutami
Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP

Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP

12:16Aktualizovánopřed 24 mminutami
Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

před 36 mminutami
Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu

Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu

00:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA

Nejméně devět lidí bylo zabito v Pákistánu, když stovky lidí vpadly na americký konzulát v přístavním městě Karáčí. Nejméně 25 dalších osob utrpělo zranění při prudkých střetech s bezpečnostními silami; někteří jsou v kritickém stavu a počet obětí může ještě stoupnout. Dav rozlítily zprávy o smrti íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Informovala o tom agentura AP.
09:29Aktualizovánopřed 6 mminutami

Izraelská armáda útočí v srdci Teheránu

Izraelská armáda v neděli dopoledne oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu, píše agentura AFP. Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.
02:27Aktualizovánopřed 15 mminutami

Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí

Funkci nejvyššího duchovního vůdce bude po Chameneího smrti dočasně plnit ajatolláh Alireza Arafí. Tento člen Rady strážců byl jmenován do vládnoucí rady, která dočasně převezme vedení státu. Kromě Arafího jsou ve vládnoucí radě také prezident Masúd Pezeškján a předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí. Nového velitele pak mají íránské revoluční gardy.
05:12Aktualizovánopřed 22 mminutami

Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP

Rusko letos v únoru vypálilo proti Ukrajině více raket a střel než v kterémkoli jiném měsíci přinejmenším od začátku roku 2023, a to zejména při nočních útocích na energetickou síť. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na vlastní analýzu údajů, které každý den zveřejňuje ukrajinské letectvo.
12:16Aktualizovánopřed 24 mminutami

Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

Silné narušení globální letecké dopravy trvá vzhledem k bojům na Blízkém východě i v neděli. Mnoho zemí, včetně těch s klíčovými letišti v Dubaji nebo Dauhá, uzavřelo svůj vzdušný prostor, což vedlo k zrušení nebo přesměrování tisíců letů. Z Letiště Václava Havla v Praze od rána neodletěly desítky letadel, všechny právě do zemí v oblasti.
před 36 mminutami

Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily

Belgické speciální síly zadržely v Severním moři tanker z takzvané ruské stínové flotily obcházející sankce. Po připlutí do přístavu Brusel loď zabaví, informovala agentura AFP s odvoláním na členy belgické vlády. Později informaci potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který zveřejnil záběry ze zásahu. Francouzské jednotky s těmi belgickými spolupracovaly. Zásah ocenil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
11:27Aktualizovánopřed 40 mminutami

Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu

V Izraeli a Spojených arabských emirátech (SAE) zněly v neděli ráno opět hlasité exploze poté, co Írán spustil další protiútok v odvetě za izraelsko-americké údery. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informuje AP a al-Džazíra. Také na ománský přístav Dakm zaútočily íránské drony a zranily jednoho člověka.
00:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila, píše agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna „prakticky uzavřena“. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
před 4 hhodinami
Načítání...