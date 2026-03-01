Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

Silné narušení globální letecké dopravy trvá vzhledem k bojům na Blízkém východě i v neděli. Mnoho zemí, včetně těch s klíčovými letišti v Dubaji nebo Dauhá, uzavřelo svůj vzdušný prostor, což vedlo k zrušení nebo přesměrování tisíců letů. Z Letiště Václava Havla v Praze od rána neodletěly desítky letadel, všechny právě do zemí v oblasti.
Od soboty, kdy USA a Izrael zahájily útok na Írán, byly podle údajů platformy FlightAware postiženy tisíce letů. Letiště na Blízkém východě jsou uzavřená nebo fungují ve velmi omezeném režimu. Některá z nich se dokonce stala terčem íránských úderů, které je poškodily – drony útočily na mezinárodním letišti v Dubaji, v Abú Dhabí nebo v Kuvajtu.
Právě v Dubaji, Abú Dhabí a katarském hlavním městě Dauhá byly několikrát slyšet výbuchy. Ve všech z nich se přitom nachází letiště klíčová pro tranzit mezi Evropou a Asií. Jejich uzavření narušilo letové řády společností po celém světě.
Jmenovaná letiště jsou navíc sídlem flotil několika aerolinií s největšími letadly světa, a to Emirates, Qatar Airways a Etihad. Podle servisu Flightradar24 Emirates a Etihad avizovaly obnovení letů z domácích letišť v pondělí, Qatar Airways čeká na informace úřadu pro civilní letectví.
Delší letové časy a dražší palivo
Další letecké společnosti v Evropě, Asii a na Blízkém východě zrušily nebo přesměrovaly lety, aby se vyhnuly uzavřenému nebo omezenému vzdušnému prostoru, což vedlo k prodloužení letových časů a nárůstu nákladů na palivo. Narušení provozu navíc umocnila nemožnost využívat íránské a irácké trasy. Ty získaly na významu v momentě, kdy ruská válka na Ukrajině donutila letecké společnosti vyhýbat se ruskému vzdušnému prostoru.
Uzavření nebe na Blízkém východě nutí letecké společnosti využívat stále užší výběr leteckých tras, přičemž další riziko představují střety mezi Pákistánem a Afghánistánem, uvedl ředitel komunikace serveru Flightradar24 Ian Petchenik. „Případná eskalace konfliktu mezi Pákistánem a Afghánistánem a následné uzavření vzdušného prostoru by měly pro spojení mezi Evropou a Asií drastické důsledky,“ dodal Petchenik.
Tři desítky zrušených letů z Prahy
Z Prahy v neděli zatím neodstartovalo 32 letů, uvedlo letiště dopoledne. Cestujícím doporučilo, aby vyčkali na informace od leteckých společností.
„Na letišti zůstanou pro cestující otevřené check-in přepážky aerolinek Qatar Airways a Emirates, kde cestující, kteří už vyrazili na letiště, obdrží podrobné informace,“ napsalo.
Na letišti v Praze se také v sobotu kvůli uzavření vzdušných prostorů ocitla letadla původně mířící do Perského zálivu. Podle dat Flightradaru24 například muselo přistát největší letadlo světa A380 společnosti Emirates z Houstonu.
V destinacích Blízkého východu je také několik tisíc Čechů, nejvíc v Dubaji. Situace má komplikovat cestu jak lidem přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes SAE či Katar. Analytici upozorňují, že konflikt může ovlivnit nejen leteckou a námořní dopravu, ale také ceny ropy a globální obchod.