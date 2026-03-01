Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP


Rusko letos v únoru vypálilo proti Ukrajině více raket a střel než v kterémkoli jiném měsíci přinejmenším od začátku roku 2023, a to zejména při nočních útocích na energetickou síť. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na vlastní analýzu údajů, které každý den zveřejňuje ukrajinské letectvo.

Ruské síly v únoru vypálily proti Ukrajině 288 raket a střel, což je přibližně o 113 procent více než v lednu, kdy proti sousední zemi vystřelily 135 raket a střel. Jedná se o nejvyšší počet raket a střel odpálených proti Ukrajině během jednoho měsíce od doby, kdy ukrajinské letectvo začalo tyto údaje zveřejňovat na začátku roku 2023.

Předchozí rekord pocházel z loňského října, kdy podle Kyjeva ruská vojska odpálila na Ukrajinu během nočních úderů 270 raket a střel.

Ukrajinci přečkali brutální ruské útoky na civilní kritickou infrastrukturu, přestože Rusové během tří měsíců zimy vypustili více než 14 670 řízených leteckých pum, 738 raket a střel a téměř devatenáct tisíc dronů, převážně íránské konstrukce, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Jsou to stejné drony, jaké íránský režim nyní vysílá proti zemím Blízkého východu. Zlu se musí čelit v jakékoli části světa,“ uvedl prezident.

Letošní zima na Ukrajině je obzvláště drsná a ruské útoky připravily statisíce lidí o elektřinu a teplo za nejhorší energetické krize od zahájení plnohodnotné invaze ruských vojsk v únoru 2022. Útoky na energetickou síť podniká Moskva v rámci strategie oslabení ukrajinského civilního obyvatelstva. Po celé zemi se střídavě vypíná proud, aby se zmírnil nedostatek elektřiny.

Před dvěma lety Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal zatykače na vysoce postavené ruské velitele kvůli podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti na Ukrajině, a to včetně raketových útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Rusko podle ukrajinského letectva v únoru během nočních náletů také vypustilo proti Ukrajině 5059 dronů dlouhého doletu, tedy přibližně o 13,5 procenta více oproti lednu.

Kyjev v odvetě pravidelně útočí na ruské rafinérie a sklady pohonných hmot ve snaze zbavit Moskvu příjmů, které financují válečné úsilí Kremlu.

