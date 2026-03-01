Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily, chystá se jej zabavit

Belgické speciální síly zadržely v Severním moři tanker z takzvané ruské stínové flotily obcházející sankce. Po připlutí do přístavu Brusel loď zabaví, informovala agentura AFP s odvoláním na členy belgické vlády. Později informaci potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který zveřejnil záběry ze zásahu. Francouzské jednotky s těmi belgickými spolupracovaly.
„Evropané jsou odhodláni odříznout zdroje financování ruské agresivní války na Ukrajině prosazováním sankcí,“ napsal mimo jiné na sociální síti X francouzský prezident.
„V Severním moři byla zadržena loď z ruské stínové flotily. Tyto lodě systematicky obcházejí evropské sankce, aby přepravily ruskou ropu. Každý barel financuje ruskou válečnou mašinérii,“ napsal také belgický vicepremiér a ministr zahraničí Maxime Prévot na X.
Podotkl, že dokud bude Rusko pokračovat ve své agresivní válce proti Ukrajině, budou i nadále jednat. „Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud jsou vymáhány. Dnes jsme je vymáhali,“ dodal.
Dříve ministr obrany Theo Francken informoval o zadržení tankeru, který je nyní na cestě do belgického přístavu Zeebrugge, kde ji úřady zabaví.