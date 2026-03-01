Právě se stalo
Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš Zobrazit

Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily, chystá se jej zabavit


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Belgické speciální síly zadržely v Severním moři tanker z takzvané ruské stínové flotily obcházející sankce. Po připlutí do přístavu Brusel loď zabaví, informovala agentura AFP s odvoláním na členy belgické vlády. Později informaci potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který zveřejnil záběry ze zásahu. Francouzské jednotky s těmi belgickými spolupracovaly.

„Evropané jsou odhodláni odříznout zdroje financování ruské agresivní války na Ukrajině prosazováním sankcí,“ napsal mimo jiné na sociální síti X francouzský prezident.

„V Severním moři byla zadržena loď z ruské stínové flotily. Tyto lodě systematicky obcházejí evropské sankce, aby přepravily ruskou ropu. Každý barel financuje ruskou válečnou mašinérii,“ napsal také belgický vicepremiér a ministr zahraničí Maxime Prévot na X.

Podotkl, že dokud bude Rusko pokračovat ve své agresivní válce proti Ukrajině, budou i nadále jednat. „Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud jsou vymáhány. Dnes jsme je vymáhali,“ dodal.

Dříve ministr obrany Theo Francken informoval o zadržení tankeru, který je nyní na cestě do belgického přístavu Zeebrugge, kde ji úřady zabaví.

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři
Tanker ruské stínové flotily

Výběr redakce

Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

10:52Aktualizovánopřed 6 mminutami
Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily, chystá se jej zabavit

Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily, chystá se jej zabavit

před 17 mminutami
Íránský prezident a další dva lidé dočasně převezmou povinnosti po zabitém vůdci

Íránský prezident a další dva lidé dočasně převezmou povinnosti po zabitém vůdci

05:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu

Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu

00:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelská armáda zahájila další údery na Teherán

Izraelská armáda zahájila další údery na Teherán

02:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA

Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA

09:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

před 2 hhodinami
Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily, chystá se jej zabavit

Belgické speciální síly zadržely v Severním moři tanker z takzvané ruské stínové flotily obcházející sankce. Po připlutí do přístavu Brusel loď zabaví, informovala agentura AFP s odvoláním na členy belgické vlády. Později informaci potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který zveřejnil záběry ze zásahu. Francouzské jednotky s těmi belgickými spolupracovaly.
před 17 mminutami

Íránský prezident a další dva lidé dočasně převezmou povinnosti po zabitém vůdci

Tři lidé – íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí a jeden z právníků Rady strážců – dočasně převezmou vedení státu po zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Oznámil to tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání. Nového velitele mají íránské revoluční gardy.
05:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu

V Izraeli a Spojených arabských emirátech (SAE) zněly v neděli ráno opět hlasité exploze poté, co Írán spustil další protiútok v odvetě za izraelsko-americké údery. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informuje AP a Al-Džazíra. Také na ománský přístav Dakm zaútočily íránské drony a zranily jednoho člověka.
00:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelská armáda zahájila další údery na Teherán

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu, píše agentura AFP. V hlavním městě Íránu se už podle agentury AP ozývají výbuchy. Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.
02:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA

Nejméně devět lidí bylo zabito v Pákistánu, když stovky lidí vpadly na americký konzulát v přístavním městě Karáčí. Dav rozlítily zprávy o smrti íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Protestující se střetli s policií a zranění utrpělo osm dalších lidí, informovala agentura AP.
09:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila, píše agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna „prakticky uzavřena“. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
před 2 hhodinami

Afghánistán střílí na pákistánské stíhačky, konflikt se stupňuje

Afghánistán uvedl, že střílel na pákistánské stíhačky v Kábulu poté, co v neděli otřásly hlavním městem výbuchy a střelba, informuje Reuters. To ještě více prohloubilo nestabilitu v regionu, který je rozbouřený americko-izraelskými útoky na Írán a odvetnými útoky na americké cíle v zemích Perského zálivu. Stát ovládaný Talibanem byl v uplynulém týdnu terčem pákistánských útoků na vládní zařízení poté, co byl obviněn z toho, že poskytuje útočiště militantům, což však dle Reuters popírá.
před 6 hhodinami

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl v sobotu zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a několika izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Už krátce předtím také izraelský premiér Benjamin Netanjahu bez podrobností uvedl, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí je mrtvý. Jeho smrt následně na síti Truth Social potvrdil prezident USA Donald Trump a v neděli také íránská státní média.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...