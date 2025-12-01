Výbuchy poškodily další tanker s vazbami na Rusko

Výbuchy nedávno poškodily tanker Mersin s vazbami na Rusko. U pobřeží Senegalu v západní Africe v důsledku explozí došlo k prasknutí trupu lodi a do strojovny se dostala mořská voda, informovala v pondělí agentura Bloomberg. Jedná se o třetí incident za poslední týden, který se týká plavidel přepravujících ruské ropné produkty. Předchozí dva údery se odehrály v Černém moři. K situaci se vyjádřil i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Společnost Kpler, zabývající se analýzou námořní přepravy, uvedla, že loď Mersin přepravovala směs kapalných uhlovodíků vznikajících při rafinaci ropy a že letos několikrát zakotvila v ruských přístavech, informoval server Ukrajinska pravda.
Tanker poškodily čtyři exploze v noci ze čtvrtka na pátek, napsala na svých stránkách turecká firma Besiktas Shipping, která plavidlo provozuje. Dodala, že podporuje vyšetřování příčin výbuchů a že spolupracuje s pojišťovnami a senegalskými úřady na řešení následků incidentu.
Posádka tankeru je v bezpečí a nedošlo prý k žádnému znečištění životního prostředí. Loď byla po značném zatopení stabilizována a nyní je pod neustálým dohledem remorkérů a technickým monitorováním, uvedly senegalské přístavní úřady.
Erdogan: Rusko-ukrajinská válka ohrožuje plavbu po Černém moři
Za poslední týden se jedná o třetí incident, který se týká plavidel přepravujících ruskou ropu. V pátek podle tureckých úřadů otřásly v Černém moři výbuchy tankery Kairos a Virat. V sobotu pak zasáhlo tanker Virat bezposádkové plavidlo. Posádce tankerů se při útocích nic nestalo.
V sobotu zdroje z ukrajinské SBU řekly agenturám Reuters a AFP, že na dvojici plavidel zaútočili Ukrajinci námořními drony Sea Baby. Obě plavidla byla podle Reuters prázdná a mířila do ruského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska.
Oba zasažené tankery plují podle webu VesselFinder pod gambijskou vlajkou a podléhají západním sankcím za přepravu ropy z ruských přístavů, napsala AFP. Lodě tak zřejmě patří do stínové flotily, která slouží k pašování ruské ropy, na jejíž prodej uvalily kvůli ruské invazi na Ukrajinu sankce evropské země a Spojené státy.
„Válka mezi Ruskem a Ukrajinou nyní výrazně ohrožuje bezpečnost plavby po Černém moři. Páteční útoky na plavidla v naší výlučné ekonomické zóně znamenají znepokojivé zvyšování napětí,“ řekl v pondělí Erdogan. „Tyto útoky nelze nijak ospravedlnit. Varujeme proto všechny zúčastněné strany před opakováním podobných incidentů,“ dodal.
Rovněž mluvčí tureckého ministerstva zahraničí Öncü Keçeli v sobotu večer vyjádřil nad útoky na tankery znepokojení.