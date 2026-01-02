Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu


Finské úřady zatkly dva lidi v souvislosti s poškozením podmořského telekomunikačního kabelu ve Finském zálivu z tohoto týdne. Pro další dvě osoby platí zákaz vycestovat, uvedla tamní policie. Národnost čtveřice nebo to, jaká byla její role na lodi Fitburg, kterou úřady zadržely ve středu, kriminalisté nesdělili, píše Reuters.

Finská policie má podezření, že loď, kterou zadržela pobřežní stráž, poškodila telekomunikační kabel mezi Helsinkami a Tallinem úmyslně pomocí spuštěné kotvy. Podle šéfa policie Ilkku Koskimäkiho plavidlo táhlo kotvu po dně několik hodin, než byla odhalena.

Vyšetřovatelé zatím nespekulují o zapojení státního aktéra. Incident se podle policie odehrál v estonské výlučné ekonomické zóně. Loď přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují sankce Evropské unie.

Poškození dalšího kabelu

Poškozený kabel podle agentury AFP patří finské telekomunikační společnosti Elisa. Ta ve středu ohlásila anomálie při fungování zařízení. Estonské úřady později uvedly, že byl poškozen i další podmořský kabel spojující Finsko a Estonsko, který patří švédské společnosti Arelion. Zatím není jasné, zda oba incidenty souvisejí.

Loď s názvem Fitburg se čtrnácti členy posádky plula z Ruska do Izraele pod vlajkou ostrova Svatý Vincenc a Grenadiny. Zadržení členové posádky jsou ruské, kazachstánské, gruzínské a ázerbájdžánské národnosti.

Od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 došlo v Baltském moři k řadě výpadků elektrického vedení, telekomunikačních spojů i k poškození plynovodu, upozornila agentura Reuters. Skandinávské a pobaltské státy se mají v tomto směru na pozoru a podobné incidenty obvykle označují za součást ruských hybridních útoků.

