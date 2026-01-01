Loď zadržená kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel, oznámilo Finsko


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky s Tallinnem přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují sankce Evropské unie, informovala ve čtvrtek podle agentury AFP finská celní správa. Loď Fitburg plující z Ruska do Izraele a čtrnáct členů její posádky zadržely finské úřady ve středu.

Finská policie ve středu uvedla, že zahájila vyšetřování poškození kritické podmořské infrastruktury a má podezření, že loď, kterou zadržela pobřežní stráž, poškodila kabel úmyslně pomocí spuštěné kotvy. Incident se podle policie odehrál v estonské výlučné ekonomické zóně.

Finská pobřežní stráž loď identifikovala a zadržela ve finské exkluzivní zóně, kde měla spuštěnou kotvu. Zadržení členové posádky jsou ruské, kazachstánské, gruzínské a ázerbájdžánské národnosti. „Podle prvních zpráv obsahoval náklad ocelové výrobky ruského původu, na které se vztahují rozsáhlé sankce uvalené na Rusko,“ oznámili ve čtvrtek finští celníci.

Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu
Loď finské pohraniční stráže (ilustrační foto)

Poškozený kabel podle agentury AFP patří finské telekomunikační společnosti Elisa. Firma ve středu ohlásila anomálie při fungování zařízení. Estonské úřady později oznámily, že byl poškozen i další podmořský kabel spojující Finsko a Estonsko, který patří švédské společnosti Arelion. Není zatím jasné, zda spolu oba incidenty souvisejí.

Od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 došlo v Baltském moři k řadě výpadků elektrického vedení, telekomunikačních spojů i k poškození plynovodu, upozornila agentura Reuters. Skandinávské a pobaltské státy se mají v tomto směru na pozoru a podobné incidenty obvykle označují za součást ruských hybridních útoků.

Výběr redakce

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

12:58Aktualizovánopřed 36 mminutami
Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých

Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých

před 37 mminutami
Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

07:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Stovky neplatičů alimentů získaly svobodu

Stovky neplatičů alimentů získaly svobodu

před 2 hhodinami
Při dopravních nehodách vloni zemřelo nejméně lidí od roku 1961

Při dopravních nehodách vloni zemřelo nejméně lidí od roku 1961

před 2 hhodinami
Před 35 lety lidé naplno pocítili přechod na tržní ekonomiku

Před 35 lety lidé naplno pocítili přechod na tržní ekonomiku

před 2 hhodinami
Je důležité, abychom překonali příkopy, říká arcibiskup Graubner

Je důležité, abychom překonali příkopy, říká arcibiskup Graubner

před 2 hhodinami
Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Velvyslanec: Nedůstojná a nepřijatelná slova

Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Velvyslanec: Nedůstojná a nepřijatelná slova

15:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Loď zadržená kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel, oznámilo Finsko

Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky s Tallinnem přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují sankce Evropské unie, informovala ve čtvrtek podle agentury AFP finská celní správa. Loď Fitburg plující z Ruska do Izraele a čtrnáct členů její posádky zadržely finské úřady ve středu.
před 7 mminutami

Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých

Pokračující střety mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Íránu si vyžádaly první oběti na životech, podle tiskových agentur zemřelo nejméně šest lidí. Zemi kvůli prudce rostoucí inflaci zasáhly největší protesty za poslední tři roky, které se v několika regionech změnily v násilí.
před 37 mminutami

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana během silvestrovské oslavy zemřelo podle policie na čtyřicet lidí. Dalších zhruba 115 osob utrpělo zranění, a to většinou vážná. Část obětí podle policie tvoří cizinci. Na český zastupitelský úřad ve Švýcarsku se podle mluvčího ministerstva zahraničí nikdo neobrátil. Švýcarský prezident Guy Parmelin označil požár za jednu z nejhorších tragédií, jaká jeho zemi postihla.
07:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Svět oslavil příchod roku 2026

Svět oslavil příchod nového roku. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati. Postupně následovaly další země od Nového Zélandu přes Čínu, Thajsko či Katar až po Evropu, kde davy oslavovaly příchod nového roku v Berlíně, Paříži, Londýně a dalších městech. Ve čtvrtek se oslavy přesunuly na americký kontinent – nejprve ve 4:00 SEČ do Brazílie, o dvě hodiny později například do New Yorku, v 9:00 pak i na západní pobřeží USA. Jako poslední do roku 2026 ve 13:00 SEČ vstoupily neobydlené tichomořské atoly Bakerův ostrov a Howlandův ostrov.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Při výstupu v rakouských Alpách zahynul Čech

Devětačtyřicetiletý Čech zahynul ve středu při výstupu na horu Breithorn v rakouském Salcbursku, informovala ve čtvrtek agentura APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené stezce a zřítil se do skalního terénu.
před 12 hhodinami

Uznání Somalilandu budí vášně. Izrael myslí strategicky

Překvapivé rozhodnutí Izraele uznat jako první na světě africký Somaliland jako nezávislý stát odsoudily už desítky zemí. Podle expertů jsou důvody Jeruzaléma strategické, včetně příprav na možnou ofenzivu proti jemenským hútíům a snahy čelit vlivu Íránu v regionu. Spekuluje se i o plánu na přemístění Palestinců z Gazy na území Somalilandu. Izrael a Somaliland oficiálně mluví o posílení ekonomické spolupráce.
před 12 hhodinami

Zelenskyj: Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila ruskou válku na Ukrajině. Ještě před prezidentovým projevem, zveřejněným na sociálních sítích, byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Při dalších útocích USA proti pašování drog zemřelo osm lidí

Nejméně pět lidí zahynulo při novém úderu proti plavidlům přepravujícím drogy, uvedly ve čtvrtek americké ozbrojené síly. Předchozí útok si podle dřívějšího oznámení stejného amerického velitelství vyžádal tři životy.
před 13 hhodinami
Načítání...