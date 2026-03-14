Slovensko už podle AFP neblokuje prodloužení protiruských sankcí EU

Slovensko přestalo blokovat prodloužení evropských sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy, píše agentura AFP s odvoláním na své diplomatické zdroje. Sankce země EU pravidelně každých šest měsíců prodlužují a pokud by nyní nebyly potvrzeny do nedělní půlnoci, přestaly by platit. Slovensko se dosud spolu s Maďarskem stavělo proti, potřeba je jednomyslný souhlas všech členských států Unie.
Na sankčním seznamu EU je nyní více než 2500 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle Evropské unie podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Slovensko usilovalo o vyřazení ruských miliardářů Michaila Fridmana a Ališera Usmanova z tohoto seznamu, přičemž Maďarsko tento požadavek podporovalo. Bratislava hrozila, že pokud nebudou vyřazeni, bude prodloužení sankcí vetovat.
Nejmenovaný diplomatický zdroj AFP sdělil, že Slovensko od tohoto požadavku ustoupilo a že již byla zahájena písemná schvalovací procedura.