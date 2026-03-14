Slovensko už podle AFP neblokuje prodloužení protiruských sankcí EU


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovensko přestalo blokovat prodloužení evropských sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy, píše agentura AFP s odvoláním na své diplomatické zdroje. Sankce země EU pravidelně každých šest měsíců prodlužují a pokud by nyní nebyly potvrzeny do nedělní půlnoci, přestaly by platit. Slovensko se dosud spolu s Maďarskem stavělo proti, potřeba je jednomyslný souhlas všech členských států Unie.

Na sankčním seznamu EU je nyní více než 2500 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle Evropské unie podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Slovensko usilovalo o vyřazení ruských miliardářů Michaila Fridmana a Ališera Usmanova z tohoto seznamu, přičemž Maďarsko tento požadavek podporovalo. Bratislava hrozila, že pokud nebudou vyřazeni, bude prodloužení sankcí vetovat.

Nejmenovaný diplomatický zdroj AFP sdělil, že Slovensko od tohoto požadavku ustoupilo a že již byla zahájena písemná schvalovací procedura.

Teherán chce v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřit v Emirátech

05:08AktualizovánoPrávě teď
před 5 mminutami
Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

12:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

06:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

před 4 hhodinami
Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

před 5 hhodinami
Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

před 6 hhodinami
Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

08:20Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Teherán chce v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřit v Emirátech

Americký prezident Donald Trump oznámil, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro devadesát procent íránského vývozu ropy. Teherán slíbil odvetu a varoval obyvatele tří přístavů v Emirátech, že na ně bude útočit, píše al-Džazíra.
05:08AktualizovánoPrávě teď

Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

Při izraelském úderu na zdravotnické středisko v jiholibanonském městě Burdž Kalavíja zahynulo v noci na sobotu nejméně dvanáct zdravotníků, uvedlo podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Letectvo židovského státu v odvetě za raketové a dronové útoky proíránského teroristického hnutí Hizballáh každý den útočí na cíle na území Libanonu. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Jeruzalém k přímým jednáním s Bejrútem o příměří.
12:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval na telegramu šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.
06:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

Změny klimatu, dopady nástupu umělé inteligence, rusko-ukrajinská válka a teď i konflikt s Íránem. Lidé v současném světě čelí enormní vlně negativních zpráv. Psycholožka Alena Slezáčková radí nasadit mediální dietu, tedy vybalancovat míru informací a nenechat se jimi zahltit. Naopak varuje před permanentním scrollováním na mobilu. Před malými dětmi by se situace neměla bagatelizovat, míní rovněž psycholožka.
před 4 hhodinami

Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

V Bagdádu byl v sobotu časně ráno zasažen areál americké ambasády, nad kterým pak byl pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle prvního iráckého bezpečnostního zdroje zasáhl jednu z budov dron, podle dalšího zdroje dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Velvyslanectví se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo.
před 5 hhodinami

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze v Amsterdamu v noci poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti nejsou hlášeny.
08:20Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla dostat zhruba deset miliard dolarů (asi 214 miliard korun) za zprostředkování dohody o převzetí kontroly nad aktivitami sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
00:46Aktualizovánopřed 7 hhodinami
