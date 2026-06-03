Při přepočtu na superdávku se snížila podpora 57 procentům příjemců, uvádí MPSV

Téměř třem pětinám příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora, vyplývá z analýzy ministerstva práce z údajů přibližně 155 tisíc domácností. Prozkoumání dat 128 400 domácností pak ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) i poslanci z koaličních a opozičních stran už navrhují změny v nastavení superdávky.
Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Jejich příjemci, kteří o novou podporu požádali do konce loňska, ji obdrží poprvé v srpnu. Do té doby budou pobírat nynější výši. Zástupci ministerstva už dřív řekli, že pokud by částka někomu výrazně klesla, mohla by pomoci mimořádná okamžitá dávka. Superdávku zatím pobírají jen noví žadatelé. Podává se jedna žádost. Víc se posuzuje příjem i majetek. Částku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci.
Ministerstvo analyzovalo situaci téměř 155 500 domácností. Zjistilo, že má 57 procent dostávat méně než dosud. Přes 22 500 příjemců by přišlo o víc než 3500 korun, dalších 23 400 o 2001 až 3500 korun. Naopak 21 300 domácností by si o víc než 3500 korun polepšilo.
Propad se týká všech typů domácností, tedy samotných seniorů i početných rodin. Nastavení je výhodné pro samoživitele s dětmi do sedmi let. U starších potomků podpora prudce klesá a rodinná situace se zhoršuje. Analýza o příjmech 128 400 domácností pak ukázala, že pětině z nich po zaplacení bydlení nezůstane z příjmu i se započítáním superdávky ani životní minimum.
Koalice a opozice chtějí úpravy
Podle ministerstva je kvůli zjištěným dopadům bezpodmínečně nutné přenastavit podporu na bydlení. Upravit by se měly normativy, tedy stropy částek na bydlení. Nyní jsou pro tři velikosti bydliště – do 69 999 obyvatel, nad sedmdesát tisíc obyvatel a pro Prahu a Brno. Podle Juchelky by nově měly víc odpovídat realitě.
Podle zjištění ČTK by se částky mohly stanovit za okresy. Mezi zranitelné by neměli patřit už jen samoživitelé a samoživitelky s dětmi do sedmi let, ale i s potomky do patnácti let. „Na těchto atributech je bazální shoda,“ řekl už dříve Juchelka.
Poslanci opozice by rádi do normy doplnili třeba ještě zohlednění insolvenčních srážek při výpočtu dávky, úpravu částky na dítě či změnu nastavení příjmu u osob samostatně výdělečně činných.
Juchelka změnu normativů a rozšíření skupiny zranitelných navrhne jako poslanec do novely o státní sociální podpoře, která zvedá rodičovskou. Chce prosadit zkrácení lhůt pro projednávání. Dolní komora by tak mohla normu schvalovat začátkem července. O změnách chce ministr jednat i se šéfy senátorských klubů, aby horní komora předlohu schválila do konce července. Prezident by ji pak dostal k podpisu v srpnu. Změny v superdávce by platily od října.