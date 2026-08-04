Hasiči likvidují požáry lesa na Šumavě a na Benešovsku

Požár přibližně šesti hektarů lesa a louky u šumavských Nezdic na Klatovsku se přestal šířit. Zasahuje až 150 hasičů. Nikdo nebyl zraněn. Vrtulník Black Hawk, který čerpal vodu z Podhrázského rybníka, odletěl po 17:00 na jinou mimořádnou událost – na Benešovsko. Zde hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích, kde vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky.
Velitel zásahu Aleš Bucifal odhadl, že ohniska u Nezdic se budou ještě dohašovat a hasiči budou místo hlídat přes noc do středy. Škoda ani příčina zatím nejsou známy. „Celkově byl ten zásah spíše o hodně velkém zakouření, než o nějakém extrémně plamenném hoření,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Oheň se šířil v prudkém svahu. „Lesa a louky je tady tak půl na půl. Jde o louky mezi chalupami a chatami a z druhé strany cesty je to les,“ uvedl Bucifal. Je vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Je tam 16 jednotek, zhruba 150 hasičů, uvedl. Lokalizaci požáru, tedy fázi hašení, kdy se oheň přestal šířit, oznámili hasiči kolem 17:00.
„Požár lesního porostu mezi Šimanovem a Kakánovem byl ohlášený po 13:00 jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat. Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření ohně lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic,“ uvedl mluvčí.
V Plzeňském kraji platí kvůli vysokým teplotám a suchu tak jako na velké většině území Česka výstraha před rizikem požárů.
Požár v Křečovicích na Benešovsku
Hasiči zasahují také u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Původně vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky. Později tento stupeň poplachu snížili na třetí a některé jednotky se budou vracet na základnu.
Ve Středočeském kraji platí kvůli vysokým teplotám a suchu tak jako na velké většině území výstraha před rizikem požárů.
Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.