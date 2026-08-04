D8 má být chytřejší a bezpečnější

Silničáři na dálnici D8 mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku instalují nové technologie, které mají zvýšit bezpečnost cestování a urychlit reakci dispečerů na nehody. Takzvaná komunikační síť dálnice zajistí také rychlý přenos informací o počasí a stavu vozovky. Zároveň připraví úsek na zavedení takzvané chytré dálnice, která bude moci vysílat informace přímo do autonomních vozidel.
Silničáři aktuálně vyměňují středová svodidla a pod zem ukládají potřebné technologie. Práce jsou rozdělené do čtyř etap, z nichž dvě už jsou stavebně dokončené a na třetí se pracuje. Provoz omezují pouze uzavřené rychlé pruhy, vždy v kratších úsecích, aby mohli řidiči v obou směrech využívat dva jízdní pruhy.
„V tuto chvíli pokládáme na třiceti kilometrech mezi Prahou a Lovosicemi optická vlákna, optická vedení a veškerou infrastrukturu, datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Nová optická síť propojí všechny bezpečnostní a informační prvky přímo s dálničním řídicím centrem a také s dispečinkem správy a údržby dálnic. Jednou z největších výhod pro řidiče v nouzi bude okamžitá automatická reakce kamer.
„Pokud řidič v případě nehody či poruchy zmáčkne tísňové tlačítko na hlásce u krajnice, díky rychlému přenosu dat systém automaticky nasměruje a přiblíží nejbližší kameru přímo na místo incidentu,“ popsal Rýdl. Dispečeři tak během několika sekund uvidí, co se na místě děje, a budou moci okamžitě vyslat potřebnou pomoc.
„Nové kabely slouží nejenom pro přenos dat do všech portálů, kamer, sčítání vozidel nebo pro SOS hlásky, meteostanice a podobně, ale též pro jejich napájení,“ dodala mluvčí stavební společnosti Eurovia CZ Iveta Štočková.
Nová technologie připraví dálnici D8 také na budoucí přímé propojení dálniční sítě s palubními počítači automobilů. Dálnice tak bude moci časem posílat varování před nebezpečím přímo na obrazovky v palubních deskách moderních vozidel.
Náklady na modernizaci úseku mezi Novou Vsí a Lovosicemi dosáhnou téměř 400 milionů korun. Práce by měly skončit v polovině září.
Podobný informační systém má v současnosti například prakticky každý dálniční tunel, využívají ho ale také další dálniční úseky.
ŘSD dálnici D8 v posledních letech opravuje postupně. Loni se uskutečnila první rozsáhlá oprava úseku přes České středohoří. Zahrnovala modernizaci tunelů Panenská a Libouchec i položení nového povrchu na osmnácti kilometrech dálnice. Náklady přesáhly 1,2 miliardy korun bez DPH.