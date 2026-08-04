Bosonohy chtějí kamiony krotit kamerami. Nezastaví je, vzkazují dopravci


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Kvůli kolonám na dálnicích D1 a D2 projíždějí některé kamiony přes Brno-Bosonohy a další obce v okolí Brna. Městská část proto připravuje kamerový systém, který by umožnil řidiče kamionů, kteří projíždějí přes obytnou zónu, automaticky postihovat. Zatímco městská část a kraj upozorňují na negativní dopady zvýšeného provozu, autodopravci namítají, že kamery skutečný problém nevyřeší.

Řidiči nerespektují značku zakazující průjezd těžkých nákladních vozidel. Kvůli dlouhým kolonám na dálnicích D1 a D2 u Brna si někteří z nich zkracují cestu přes okolní obce. „Nejhorší je to standardně ve čtvrtek a v pátek, kdy se tranzit kamionů z Evropy vrací na východ a řidiči nedodržují zákaz, který tady máme,“ řekl starosta Bosonoh Martin Černý (KDU-ČSL).

Bosonohy proto chtějí zavést kamerový systém, který by hlídal průjezd nákladních vozidel a automaticky posílal pokuty jejich provozovatelům, pokud by neměli povolení.

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Úsekové měření rychlosti

Kraj i městská policie by opatření podpořily

„Samozřejmě tomu musí předcházet dohoda mezi Jihomoravským krajem a městem Brnem. Jihomoravský kraj by systém vysoutěžil, nemůže ho ale provozovat. Provozovat ho může buď policie, nebo městská policie,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Crha (ODS).

„Pokud by takový požadavek od města skutečně přišel, je v našich možnostech se podle něj zařídit i personálně,“ potvrdil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Hustá nákladní doprava trápí i další přilehlé obce. Kamerový systém by podle vyjádření starosty uvítali například také v Rajhradě u Brna.

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Současná podoba křížení D1 a D2 u Brna

Kamery řidiče nezastaví, tvrdí dopravci

Podle dopravců ale kamery řidiče kamionů před vjezdem do obytných zón nezastaví. Rekonstrukce kritického úseku v místě křížení dálnic D1 a D2 by navíc měla příští rok skončit, takže řidiči už podle nich nebudou mít důvod jezdit mimo dálnice.

„Nikdo rozumný nechce dobrovolně jezdit po okresních silnicích, kde je cesta delší a nebezpečnější. Po dokončení rekonstrukce se problém vyřeší sám a není třeba experimentovat s drahými a právně problematickými systémy,“ řekl mluvčí sdružení ČESMAD Bohemia Martin Felix.

„Správce komunikace si musí vždy vyhodnotit, zda je pro něj systém, který automaticky generuje pokuty, jež potom musí někdo zpracovat, výhodný, a zda naplňuje svůj účel,“ poznamenal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Podle resortu tak může kontrolu pomocí kamer zavést prakticky jakákoliv obec. Žádný centrální monitorovací systém se nechystá.

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