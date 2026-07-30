Meloun osvěží, ve velkém množství ale může uškodit kardiakům

Vodní meloun je v létě osvěžující a řada lidí ho považuje za ideální svačinu. Lidi s onemocněním srdce ale může jeho nadměrná konzumace přivést i do nemocnice. Jejich organismus totiž nemusí zvládnout velké množství tekutin, které meloun obsahuje, upozorňuje internista. Doporučení, co jíst a pít v horkých dnech, vydal také Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Na Všeobecné interní klinice Fakultní nemocnice Brno se dle jejího přednosty Ondřeje Ludky lékaři v letních měsících opakovaně setkávají s pacienty se srdečním selháním, kteří snědli velké množství melounu. „Meloun obsahuje přibližně 90 procent vody. Pokud ho člověk během krátké doby sní několik kilogramů, přijme zároveň velké množství tekutin. U zdravého jedince si s tím organismus většinou poradí. U pacienta se srdečním selháním ale může být situace úplně jiná,“ upozornil Ludka na facebooku.
Srdce podle něj totiž nemusí zvýšený objem tekutin zvládnout. „Ty se začnou v organismu hromadit, objeví se otoky, rychlý nárůst hmotnosti, zhorší se dušnost a někdy je nutná hospitalizace,“ vysvětlil. Nejde přitom jen o meloun. Podobný problém může vzniknout také při nadměrném pití minerálních vod, limonád nebo piva během horkých dnů.
Polévky, okurky i ovoce
Pacienti se srdečním selháním často dostávají doporučení, kolik tekutin mohou za den přijmout. Málokdo si ale uvědomuje, že se do tohoto množství započítávají také potraviny s vysokým obsahem vody. Tedy nejen meloun, ale například i polévky, okurky nebo některé druhy ovoce.
Podle Ludky to neznamená, že by si lidé se srdečním selháním nemohli meloun dát. „Jeden nebo dva plátky jsou něco úplně jiného než celý meloun během odpoledne,“ uvedl. V létě je podle něj potřeba hlídat nejen to, co lidé pijí, ale také co jedí – a kolik vody tyto potraviny obsahují.
Nejlepší je pít čistou vodu, nesladit
Doporučení, co jíst a pít v horkých dnech, vydal také Státní zdravotní ústav. Zdravým lidem doporučuje vypít přibližně dva až tři litry tekutin denně, a to častěji a po menších dávkách. „Nejvhodnější je pít čistou vodu střídavě s minerálkou pro doplnění ztrát solí, střídat druhy minerálek, pít chlazený slabý čaj a ovocné džusy ředit vodou,“ vyjmenoval SZÚ.
Lidé by se měli vyhýbat alkoholu, příliš sladkým nápojům i těm s obsahem kofeinu. „Příliš chlazené nápoje mohou vést ke křečím žaludku,“ upozorňují experti.
Lidé s onemocněním ledvin by měli dodržovat zvláštní pitný režim podle doporučení lékaře. Konzultace je vhodná také u pacientů s vysokým krevním tlakem, kteří užívají medikamenty na odvodnění. „Při užívání těchto léků se ptejte také na množství ovoce a ovocných šťáv, které můžete vypít vzhledem k obsahu draslíku,“ uvádí SZÚ v doporučení.
V horkých dnech by lidé měli konzumovat lehká a snadno stravitelná jídla, například studené polévky, zeleninové saláty bez majonézy, chlazenou zeleninu a ovoce, jogurty, mléčné koktejly nebo lehké pomazánky. Tučná jídla by měli omezit a jíst častěji v menších porcích. Důležité je také dbát na čerstvost potravin.