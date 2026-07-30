Dorazily tropické dny, zaprší hlavně v sobotu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména ve čtvrtek a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropických třicet stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem třicítky, na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přeháňky, vyloučené nejsou ani bouřky.

Horká byla už noc na čtvrtek. Teploty na některých místech neklesly pod dvacet stupňů Celsia, což meteorologové označují za tropickou noc. Například v Tišnově na Brněnsku bylo časně ráno 23,3 stupně, ve Skutči a Seči na Chrudimsku pak bylo více než 22 stupňů.

Následující noci budou ještě teplejší. „Nejteplejší bude noc na sobotu, kdy teploty výjimečně neklesnou pod 24 stupňů Celsia, pouze na západě a severu Čech bude až šestnáct stupňů. Pak noční teploty přechodně klesnou, ale podobně teplá pravděpodobně bude znovu noc na úterý,“ uvedli meteorologové.

Přes den by ve čtvrtek mělo být až 38 stupňů, v pátek dokonce ještě více. Meteorologové očekávají, že budou padat teplotní rekordy. „Druhá letošní čtyřicítka by úplně nepřekvapila, uvidíme,“ podotkli. Zároveň varují před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace.

V pátek odpoledne se může při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přeháňka nebo bouřka, oblačnosti bude pak přibývat večer hlavně na severozápadě Čech. V sobotu bude ráno zejména v Čechách i zataženo. Přeháňky se přes den vyskytnou na většině území, místy i bouřky.

Nejvyšší denní teploty budou v sobotu mezi 28 až 33 stupni Celsia, na Moravě může být i 36 stupňů. V neděli maxima klesnou pouze nepatrně. Přeháňky už se vyskytnou jen ojediněle, spíše má být polojasno až skoro jasno.

Velmi horký bude i začátek příštího týdne. V pondělí meteorologové předpovídají nejvyšší teploty opět až těsně pod čtyřicítkou, v úterý pak kolem 33 stupňů. Poté by se maxima měla postupně snížit zhruba na 28 stupňů Celsia.

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