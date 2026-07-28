Tornádo zpustošilo Menashu a Appleton ve Wisconsinu


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, CNN

V pondělí odpoledne zasáhlo americká města Menasha a Appleton na severovýchodě Wisconsinu ničivé tornádo, které strhávalo střechy, ničilo domy, vyvracelo stromy a tisíce domácností zanechalo bez elektřiny. U Appletonu pozorovali tornádo minimálně po dobu dvaceti minut. Poté, co zasáhlo Menashu, se přesunulo nad jezero Winnebago a tam se rozptýlilo. Meteorologové jej označili za „extrémně nebezpečné“ a krátce po poledni vydali druhý nejvyšší stupeň varování. Národní meteorologická služba předběžně určila sílu tornáda na nejméně EF-2, konečné vyhodnocení ale stále pokračuje. Úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, zatímco záchranáři mapují škody a pátrají po případných obětech. Oblast zároveň zasáhl rozsáhlý bouřkový systém, který vyvolal výpadky proudu ve třech státech USA a vyžádal si nejméně jednu oběť po úderu blesku.

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Tornádo zpustošilo Menashu a Appleton ve Wisconsinu

V pondělí odpoledne zasáhlo americká města Menasha a Appleton na severovýchodě Wisconsinu ničivé tornádo, které strhávalo střechy, ničilo domy, vyvracelo stromy a tisíce domácností zanechalo bez elektřiny. U Appletonu pozorovali tornádo minimálně po dobu dvaceti minut. Poté, co zasáhlo Menashu, se přesunulo nad jezero Winnebago a tam se rozptýlilo. Meteorologové jej označili za „extrémně nebezpečné“ a krátce po poledni vydali druhý nejvyšší stupeň varování. Národní meteorologická služba předběžně určila sílu tornáda na nejméně EF-2, konečné vyhodnocení ale stále pokračuje. Úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, zatímco záchranáři mapují škody a pátrají po případných obětech. Oblast zároveň zasáhl rozsáhlý bouřkový systém, který vyvolal výpadky proudu ve třech státech USA a vyžádal si nejméně jednu oběť po úderu blesku.
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