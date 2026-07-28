V pondělí odpoledne zasáhlo americká města Menasha a Appleton na severovýchodě Wisconsinu ničivé tornádo, které strhávalo střechy, ničilo domy, vyvracelo stromy a tisíce domácností zanechalo bez elektřiny. U Appletonu pozorovali tornádo minimálně po dobu dvaceti minut. Poté, co zasáhlo Menashu, se přesunulo nad jezero Winnebago a tam se rozptýlilo. Meteorologové jej označili za „extrémně nebezpečné“ a krátce po poledni vydali druhý nejvyšší stupeň varování. Národní meteorologická služba předběžně určila sílu tornáda na nejméně EF-2, konečné vyhodnocení ale stále pokračuje. Úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, zatímco záchranáři mapují škody a pátrají po případných obětech. Oblast zároveň zasáhl rozsáhlý bouřkový systém, který vyvolal výpadky proudu ve třech státech USA a vyžádal si nejméně jednu oběť po úderu blesku.
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Tornádo zpustošilo Menashu a Appleton ve Wisconsinu
V pondělí odpoledne zasáhlo americká města Menasha a Appleton na severovýchodě Wisconsinu ničivé tornádo, které strhávalo střechy, ničilo domy, vyvracelo stromy a tisíce domácností zanechalo bez elektřiny. U Appletonu pozorovali tornádo minimálně po dobu dvaceti minut. Poté, co zasáhlo Menashu, se přesunulo nad jezero Winnebago a tam se rozptýlilo. Meteorologové jej označili za „extrémně nebezpečné“ a krátce po poledni vydali druhý nejvyšší stupeň varování. Národní meteorologická služba předběžně určila sílu tornáda na nejméně EF-2, konečné vyhodnocení ale stále pokračuje. Úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, zatímco záchranáři mapují škody a pátrají po případných obětech. Oblast zároveň zasáhl rozsáhlý bouřkový systém, který vyvolal výpadky proudu ve třech státech USA a vyžádal si nejméně jednu oběť po úderu blesku.
Francouzské požáry si vytvářejí vlastní počasí. Vznikají v nich samovolně blesky
Požáry ve Francii vyhnaly z domovů přes čtvrt milionu lidí, spálily obrovské množství lesů, polí i pastvin. A na začátku týdne získaly takovou intenzitu, že začaly ovlivňovat i počasí. Britská stanice BBC informovala, že v nich vznikaly blesky.
Vrátí se tropické počasí
Během pondělí se budou teploty držet většinou do 25 stupňů Celsia, pak nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit čtyřiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem.
V jižní Číně bylo evakuováno kvůli tajfunu Noul přes 715 tisíc lidí
Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Kuang-tung úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí, přičemž celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušeny byly stovky letů. Informovala o tom v neděli agentura AP. Noul je podle čínské státní agentury Nová Čína nejsilnějším tajfunem, který Čínu letos zasáhl.
Požár lesa na Klatovsku je pod kontrolou, dohašuje ho vrtulník
Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic je pod kontrolou. Plochu téměř pěti hektarů dohašují hasiči s vrtulníkem s bambivakem. Oheň v těžko přístupném terénu budou kontrolovat dobrovolní hasiči celou noc, řekl velitel zásahu Aleš Bucifal. U požáru je stále patnáct jednotek, tedy téměř šedesát hasičů. Stále platí třetí stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn.
Středomoří má za sebou historickou vlnu veder. Meteorologové se obávají bouří
Teploty na některých místech kolem Středozemního moře se v nedávné době přehouply přes 45 stupňů Celsia, výjimečně se přiblížily i k padesátce. Rekordní byla i teplota mořské vody. Vedra mají závažné dopady na zdraví lidí, energetiku či ekosystémy.
Na letošní sucho v Evropě má zásadní vliv změna klimatu, tvrdí studie
Nová studie popsala, že změna klimatu zhoršuje sucho v Evropě. Dlouhodobé srážky se v různých částech kontinentu vyvíjí odlišně, ale všude rostoucí teploty urychlují odpařování vody z krajiny, informovali vědci z organizace World Weather Attribution (WWA).
O víkendu se vyjasní a bude až 29 stupňů
O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší, místy mohou být i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). I pondělí v příštím týdnu pak bude zřejmě oblačné a deštivé a teploty klesnou, ale další dny opět přinesou vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů.
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