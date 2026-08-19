Trump pozastavil na tři dny zavedení 50procentních cel na kanadské zboží

Americký prezident Donald Trump v noci na středu pozastavil plán na uvalení padesátiprocentního cla na širokou škálu kanadských produktů. Dočasné odložení cel potrvá tři dny, oznámil prezident na síti Truth Social. Rozhodl se tak po úterním telefonickém jednání s kanadským premiérem Markem Carneym. Informovaly o tom světové agentury. Nová cla měla vejít v platnost ve středu. Carney později řekl, že v jednáních mezi oběma zeměmi zbývá vykonat ještě mnoho práce.
Americký prezident uvedl, že pozastavil platnost cel „na základě skutečnosti, že Kanada a USA – s výhradou finálního dojednání dokumentů – dosáhly dohody.“ „Velký ropovod Keystone XL, který už dávno pohřbil Ospalý (Sleepy) Joe Biden, se možná vzkřísí z mrtvých!,“ doplnil Trump, aniž by zacházel do podrobností. Trump již dříve volal po oživení tohoto kontroverzního projektu, proti němuž se stavěli ekologičtí aktivisté a který byl zablokován za vlády jeho předchůdce Bidena.
„Bylo dosaženo podstatného pokroku, i když je ještě třeba vykonat mnoho práce,“ oznámil kanadský premiér a potvrdil, že pozastavení cel platí do 21. srpna.
Trump nařízení o zavedení 50procentních cel podepsal minulý měsíc. Americký prezident to zdůvodnil diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, automobilům a mléčným výrobkům.
Pokud by se nová cla uvedla v platnost, poplatky by se vztahovaly na kanadský dovoz v objemu přibližně 20 miliard USD (418 miliard Kč) ročně.
Kanadští vyjednavači pobývají v americkém Washingtonu již týden. Ottawa podle kanadských médií nabídla Washingtonu například ústupky v podobě vyvinutí tlaku na kanadské provincie, aby znovu zařadily americký alkohol a víno do svého sortimentu.