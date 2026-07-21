Spojené státy uvalí padesátiprocentní cla na některé kanadské produkty

Spojené státy uvalí dodatečná padesátiprocentní cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident USA Donald Trump podpisem tří dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky, píše agentura Reuters. Kanadský premiér Mark Carney v reakci řekl, že chce o věci jednat.
Trump při zavedení nových cel využil článku 338 zákona o clech z roku 1930. Budou se týkat daného zboží bez ohledu na to, zda je zahrnuto v dohodě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Podle Reuters se vztahují mimo jiné na cement, víno, nábytek či oděvy, ale také na hokejky, rybářské pruty a paruky. Výjimku mají kritické minerály, potaš, energie, ryby a zboží, na které se již vztahují cla na základě článku 232 obchodního zákona z roku 1962.
Podle amerického obchodního zmocněnce Jamiesona Greera Kanada pokračuje – „na rozdíl od jiných partnerů a spojenců“ – v odvetných opatřeních proti Washingtonu, který se snaží o vyvážení obchodní bilance a ochranu amerického průmyslu v sektorech důležitých pro národní bezpečnost.
Bílý dům uvedl, že Kanada uvalila na automobily dovážené z USA cla a kvóty, přičemž tak neučinila v případě vozidel z jiných zemí. Většina kanadských provincií podle něj také pozastavila prodej amerických alkoholických nápojů. Dovoz amerických automobilů do Kanady v uplynulém roce klesl o 22 procent, dovoz alkoholických nápojů o 81 procent, uvedl podle Reuters Bílý dům.
Trumpovo rozhodnutí přichází podle agentury AFP jen několik dní poté, co prezident pohrozil severnímu sousedu zvýšením cel kvůli kouři šířícímu se z hořících kanadských lesů. Podle agentury AP může krok vyvolat novou vlnu ekonomického chaosu, nárůst inflace a další zhoršení vztahů mezi oběma státy.
Reakce kanadského premiéra
Kanadský premiér Mark Carney řekl, že jeho vláda předložila komplexní návrhy na vyřešení obchodních sporů s Washingtonem. Zdůraznil, že dřívější Trumpova cla byla v rozporu se severoamerickou obchodní dohodou.
„Tento obchodní spor zvýšil náklady pro rodiny, zejména v USA,“ uvedl podle Reuters Carney. „Kanada je připravena intenzivně jednat o řešení otevřených otázek s USA ve prospěch občanů obou zemí,“ dodal.
- Ekonomika
- Svět
- Kanada
- Donald Trump
- USA
- Cla
- Tarif
- Produkty
- Ottawa
- Washington
- Automobily
- Mléčné výrobky
- Alkoholické nápoje
- Alkohol
- Diskriminace
- Bílý dům
- Volný obchod
- USMCA
- Zboží
- Cement
- Víno
- Nábytek
- Oděvy
- Hokej
- Rybářství
- Paruky
- Minerály
- Potaš
- Energie
- Ryby
- Jamieson Greer
- Spojenci
- Partneři
- Národní bezpečnost
- Průmysl
- Obchodní bilance
- Chaos
- Inflace
- Kouř
- Požár
- AFP
- AP
- Reuters
- Mark Carney
- Výběr redakce
- Rodiny
- Obchodní dohoda