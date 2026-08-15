Kvůli suchu bude ovoce menší a poškozené, hlásí pěstitelé

Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší, mohou mít také popálené slupky, týká se to hlavně jablek a hrušek, uvedl předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Podle unie poškození snižuje kvalitu ovoce a nejvíce trpí sady na jižní Moravě. Úrodě škodí i hmyz, který v normálních podmínkách ovocnářům naopak pomáhá.
„Kvalitu ovoce, které ještě budeme sklízet, může negativně ovlivnit sucho, zejména plody jablek a hrušek mohou být menší. Na některých místech jsou vidět i škody od vysokých teplot a prudkého slunečního záření, kdy je popálená slupka na plodech,“ sdělil Ludvík. Dodal, že úroda jablek je pro tuzemské sadaře zcela zásadní, protože v ovocnářství tvoří asi tři čtvrtiny tržeb.
U jádrovin je časté poškození slupky i dužniny, což znemožňuje skladování tohoto ovoce, míní mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
Sucho je všude, nejvíc na jižní Moravě
Nejvíc podle unie ovocnářů trpí sady na jižní Moravě. „Ale i zbytek území je suchem zasažen, je minimum míst, kde sucho není. Zhruba necelá třetina sadů je pod závlahou, tam je situace o něco lepší, ale i na těchto místech závlaha už nestačí, často dochází zdroje vody do závlah nebo některé obce vydávají rozhodnutí o zákazu použití vod pro závlahy,“ vysvětlil Ludvík.
Podle ředitele jihomoravské společnosti POMONA Těšetice Iva Pokorného je velikost plodů zásadní. „Odběratelé přísně kontrolují velikost plodů, které dodáváme na trh, a jsou obavy, že vysoký podíl produkce ovoce nesplní požadavky na velikost,“ upozornil Pokorný.
I vedoucí ovocnářského družstva Sady Starý Lískovec Vít Bláha potvrdil, že jablka nejsou ve velikosti, aby se dala sklidit v potřebné konzumní kvalitě. „Je to neradostný pohled. Pokud se nic zásadního nestane do tří týdnů, které nám zbývají do sklizně, jablka pravděpodobně skončí na zpracování do moštů,“ prohlásil Bláha.
Vysoké teploty a sucho však negativně neovlivní pouze plody. „Pokud do zahájení sklizně jablek za cca měsíc pršet nebude, tak plody nedorostou do požadované velikosti a s přežitím budou mít problém i samotné stromy,“ poznamenal Ludvík.
Škodí i jindy užitečný hmyz
Ovocnáři také pozorují škody, které páchá jindy užitečný hmyz, například škvor obecný nebo slunéčko. „Tito naši jinak pomocníci nakusují ovoce a hledají zdroj vody k přežití,“ vysvětlil Pokorný. Dodal, že hmyz se zaměřuje hlavně na sladké a aromatické ovoce, které následně začíná hnít.
Už v červenci zemědělský ústav odhadoval, že kvůli jarním mrazům klesne sklizeň jablek na 53 procent průměru za posledních pět let. V polovině září odhady znovu upřesní.