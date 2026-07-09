Úroda ovoce bude letos podle odhadu poloviční


9. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53 procent na 68 445 tun. V porovnání s průměrem posledních pěti let sklizeň propadne o 44 procent. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Podle Ovocnářské unie ČR přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun.

Z dlouhodobého pohledu by mělo jít o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Nejnižší sklizeň za posledních sto let ovocnáři kvůli jarním mrazům měli v roce 2024 ve výši 48 058 tun. Tehdy dostali od Evropské unie a státu kompenzace přes 400 milionů korun, ztráty dosáhly asi 1,45 miliardy korun.

V podporu, která jim umožní udržet hospodaření a založit novou úrodu, ovocnáři věří i po letošním očekávaném výpadku. Běžná roční sklizeň v tuzemsku je 140 tisíc tun ovoce.

U hlavního ovocného druhu jabloní se čeká sklizeň 52 788 tun, což je v porovnání s pětiletým průměrem pokles 47 procent. Meziročně má být sklizeň jablek nižší o 55 procent. „Z odrůd mnohdy odolala Gala a její mutace, naopak výrazné poškození zaznamenala skupina odrůd příbuzných s odrůdou Jonagold,“ uvedla mluvčí ústavu Petra Hrabčáková. U hrušek ústav odhadl sklizeň 5056 tun, což je proti pětiletému průměru pokles o 35 procent.

Lépe mrazy přestály švestky, rybízy a višně, u nichž jsou poklesy proti pětiletému průměru mezi šesti až 29 procenty. Úroda meruněk s odhadovanými 1057 tunami by měla proti pětiletému průměru klesnout o 33 procent, sklizeň broskví o 67 procent na pouhých 88 tun, u třešní se čeká pokles o 41 procent na 678 tun.

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Dvě vlny mrazů

Sady letos v době vegetace zasáhly dvě vlny mrazů, a to na přelomu první a druhé dubnové dekády a na konci dubna. Kritický byl podle ovocnářů vpád arktického vzduchu na konci dubna, kdy na mnoha místech mráz působil šest až osm hodin a teploty klesaly nejčastěji k minus třem až minus šesti stupňům Celsia.

Česká republika podle dřívějšího vyjádření ministerstva zemědělství žádost o uvolnění peněz z evropské zemědělské rezervy již zaslala. Škody letos Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) nahlásilo 507 pěstitelů, v roce 2024 požádalo o šetření podle fondu 692 pěstitelů ovoce. V roce 2024 se kompenzace vztahovala jen na podniky s propadem úrody o padesát procent, letos hlásili pěstitelé škody nad třicet procent celkové odhadované produkce.

Večerní mrazy potrápily ovocnáře
Ilustrační foto

Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek české produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost Česka v ovoci je na úrovni třiceti až čtyřiceti procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Kromě letoška a roku 2024 škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

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