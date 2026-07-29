Agenti OpenAI napadli kromě webu Hugging Face další čtyři platformy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dva autonomní agenti společnosti OpenAI pohánění jejími pokročilými modely umělé inteligence (AI) napadli při testování kromě webu Hugging Face další čtyři platformy. Využili je mimo jiné ke kopírování programového kódu nebo k jeho testování, nepřekročili prý ale rámec toho, co by udělal běžný uživatel. S odkazem na sdělení OpenAI o tom informuje agentura AFP.

Do úterý se mělo za to, že jedinou obětí hackerského útoku byla společnost Hugging Face. Nyní však OpenAI přiznala, že její bot napadl několik „veřejně dostupných služeb“. Jejich jména ale společnost nezveřejnila.

Hugging Face je platforma používaná k hostování velkých jazykových modelů s otevřeným kódem a datových sad. Start-up uvedl, že ho 16. července napadli hackeři pomocí výkonné autonomní umělé inteligence, a nahlásil to policii.

Téměř o týden později OpenAI přiznala, že to byla její umělá inteligence, která unikla z uzavřeného prostředí a během testu sama zaútočila na Hugging Face. Snažila se tak prý najít odpovědi na hackerský test, který jí OpenAI zadala. Nyní firma prohlášení aktualizovala s tím, že obětí napadení bylo více.

Umělá inteligence od OpenAI utekla z „vězení“ a zaútočila na cizí web
Ilustrační grafika

Podle Hugging Face se oba modely AI pokoušely při hodnocení podvádět. Snažily se „ukrást řešení testů místo toho, aby se pokusily na ně odpovědět samy.“

Popsaný únik modelů AI mimo kontrolu není první, který byl zdokumentován, ale je považován za zdaleka nejzávažnější případ ke středečnímu dni, píše AFP. Přinesl další podněty do již tak živé debaty o zrychlujícím se vývoji AI, o jejích stále širších schopnostech a o obtížnosti její kontroly.

Zpomalte vývoj AI, volají zaměstnanci předních technologických firem
Ilustrační foto

Výběr redakce

Trump hrozí Teheránu odvetou za útoky na americké základny v Jordánsku

Trump hrozí Teheránu odvetou za útoky na americké základny v Jordánsku

03:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Polský expremiér Morawiecki po sporu s Kaczyńským oznámil vznik nové frakce

Polský expremiér Morawiecki po sporu s Kaczyńským oznámil vznik nové frakce

13:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku

Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku

10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Agenti OpenAI napadli kromě webu Hugging Face další čtyři platformy

Agenti OpenAI napadli kromě webu Hugging Face další čtyři platformy

před 1 hhodinou
FIFA chce prodat podíl z šampionátů soukromým investorům, UEFA zvažuje bojkot

FIFA chce prodat podíl z šampionátů soukromým investorům, UEFA zvažuje bojkot

10:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Incident v Kaspickém moři zvýšil riziko splynutí dvou válek

Incident v Kaspickém moři zvýšil riziko splynutí dvou válek

před 2 hhodinami
Experti: Práce na hotelu Trumpových v Albánii poškodily přírodu. Rozdíl ukázaly snímky

Experti: Práce na hotelu Trumpových v Albánii poškodily přírodu. Rozdíl ukázaly snímky

před 2 hhodinami
Skončila rekonstrukce německé vlády. Merz ji dle médií „zpackal“

Skončila rekonstrukce německé vlády. Merz ji dle médií „zpackal“

13:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump hrozí Teheránu odvetou za útoky na americké základny v Jordánsku

Armáda USA zlikvidovala balistické střely, které ve středu nad ránem vypálil Írán na základny Spojených států na Blízkém východě, uvedlo americké oblastní velitelství CENTCOM. Později informovalo o tom, že USA a Saúdská Arábie podnikly údery proti Íránem podporovaným milicím v Iráku, které útočily na saúdskoarabská ropná zařízení, a zabily dvacet lidí. Írán také dle agentury Tasním oznámil, že zasáhl a přiměl k zastavení tři ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem. Americký prezident Donald Trump následně pohrozil Teheránu odvetou.
03:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Polský expremiér Morawiecki po sporu s Kaczyńským oznámil vznik nové frakce

Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce se čtyřiceti zákonodárci. Stalo se tak po rozkolu ve straně Právo a spravedlnost (PiS) ohledně dalšího směřování hlavní polské opoziční síly. Morawiecki uvedl, že zůstává v opozici, současnou vládu premiéra Donalda Tuska považuje za hroznou, uvedla agentura PAP. Spor mezi Morawieckým a šéfem PiS Jarosławem Kaczyńským podle průzkumů rozdělil i voliče strany.
13:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Agenti OpenAI napadli kromě webu Hugging Face další čtyři platformy

Dva autonomní agenti společnosti OpenAI pohánění jejími pokročilými modely umělé inteligence (AI) napadli při testování kromě webu Hugging Face další čtyři platformy. Využili je mimo jiné ke kopírování programového kódu nebo k jeho testování, nepřekročili prý ale rámec toho, co by udělal běžný uživatel. S odkazem na sdělení OpenAI o tom informuje agentura AFP.
před 1 hhodinou

Požáry u Bordeaux se v noci nešířily, situaci ale může zhoršit vedro a vítr

Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na středu nešířily, boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujících hodinách ztížit nárůst teplot a zesílení větru. Teploty mají v oblasti překonat čtyřicet stupňů Celsia, píší agentury Reuters a AFP. Požár v departementu Gironde spálil od minulého týdne více než 42 tisíc hektarů a donutil k evakuaci přes 220 tisíc lidí. Situace v okolí Madridu je zatím příznivá, následujících 12 hodin bude rozhodujících, řekl premiér Pedro Sánchez.
12:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

FIFA chce prodat podíl z šampionátů soukromým investorům, UEFA zvažuje bojkot

Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat dvacet procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun). Evropská fotbalová unie UEFA chce ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Podle stanic Sky, ESPN a agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot světového šampionátu.
10:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Incident v Kaspickém moři zvýšil riziko splynutí dvou válek

Bezprecedentní útok Ukrajiny na íránskou loď v Kaspickém moři zvýšil riziko, že se zástupný konflikt mezi oběma státy změní v přímý střet a dojde ke splynutí dvou válek. Kvůli americké blokádě íránských přístavů se stala z Kaspického moře klíčová obchodní trasa. Kromě ropy či pšenice proudí mezi Ruskem a islámskou republikou také zbraně. Podle expertů měl Kyjev nejspíš k operaci v této oblasti svolení USA a mohl spolupracovat s Izraelem.
před 2 hhodinami

Experti: Práce na hotelu Trumpových v Albánii poškodily přírodu. Rozdíl ukázaly snímky

Při přípravných pracích v přírodní rezervaci na albánském pobřeží, kde má vzniknout rozsáhlý hotelový komplex spojený s rodinou Trumpových, dle nevládních organizací a vědců vznikly nenapravitelné škody. Výstavba podle nich ohrožuje krajinu i faunu, uvedla ve středu agentura AFP. Proti developerskému projektu spojenému s Trumpovou dcerou Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem se od konce května v albánské metropoli Tiraně konají pravidelné protesty.
před 2 hhodinami

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Úplné zatmění Slunce nebylo na Pyrenejském poloostrově pozorováno od roku 1905 a na Kanárských ostrovech od roku 1959. Před více než sto lety bylo za centrum pozorování považováno město Burgos v severním Španělsku. Letos jím bude Guadalajara, která leží severovýchodně od Madridu.
před 2 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

před 2 hhodinami
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

před 3 hhodinami
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

před 12 hhodinami
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

včera v 15:53
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026