Sesuv ve zlatém dole ve Středoafrické republice si vyžádal nejméně sto obětí

Sesuv, k němuž došlo v úterý v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice, si vyžádal nejméně sto obětí na životech, mnoho dalších lidí utrpělo zranění. První informace uváděly nejméně tři desítky mrtvých. Záchranné práce ještě pokračují, informovala ve středu v podvečer SELČ agentura AFP.
Neštěstí se stalo v oblasti u hranic s Kamerunem, asi padesát kilometrů od města Baboua. Videozáznamy na sociálních sítích zachytily, jak se v obrovském povrchovém dole, kde pracovaly stovky horníků, odlomila část zeminy, sesunula se dolů a zasypala lidi pod sebou.
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