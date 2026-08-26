Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

S blížícím se začátkem školního roku se vzdělávání stává jedním z hlavních témat francouzské prezidentské kampaně. Nejvýrazněji se mu věnují bývalí premiéři a političtí soupeři Édouard Philippe a Gabriel Attal, kteří představili návrhy na zvýšení platů učitelů i posílení autority škol.
Édouard Philippe slíbil, že v případě zvolení prezidentem zvýší platy učitelů během pěti let o dvacet procent. „Je to výrazné zvýšení, ale pro navrácení důstojnosti učitelskému povolání je nezbytné,“ prohlásil starosta Le Havru. Francie se má podle něj v odměňování učitelů přiblížit evropskému průměru, aniž by tím ohrozila veřejné finance.
Gabriel Attal zase kritizoval skutečnost, že se z učitelství „postupně stalo povolání odměňované na úrovni minimální mzdy“. Jeho návrh se podobá plánu jeho soupeře: od začátku školního roku 2027 chce učitelům zvýšit čistý měsíční plat o 200 eur (zhruba 4800 korun), přičemž pedagogové by si v polovině kariéry měli polepšit až o 500 eur (přibližně dvanáct tisíc korun) měsíčně.
Vedle platů je tématem kampaně také posílení autority škol, k němuž oba politici navrhují rozdílné cesty. Attal, který v minulosti sám zastával funkci ministra školství, chce v boji proti tomu, co označuje za „ghettoizaci“, uzavřít stovku nejhůře fungujících škol ve Francii.
Philippe zvažuje po vzoru systému zavedeného ve Spojeném království takzvanou pokutu za nedostatečnou školní odpovědnost. Platit by ji mohli rodiče dětí, které šikanují spolužáky, narušují výuku nebo často chybějí, ale také násilní rodiče.
První debata se uskuteční ve čtvrtek
Z politického hlediska tyto návrhy, předložené ještě před začátkem nové parlamentní schůze, přiživují obraz vyhroceného střetu mezi oběma politiky. Napětí zesílilo zejména po zveřejnění průzkumu, podle něhož by Philippe mohl vypadnout už v prvním kole prezidentských voleb.
Zaostal by tak nejen za kandidátkou Národního sdružení Marine Le Penovou, ale nově také za představitelem Nepodrobené Francie Jeanem-Lukem Mélenchonem, pokud by kandidovali rovněž socialista Raphaël Glucksmann z Place publique a Gabriel Attal z Renaissance (Obnova). Podle Philippových spolupracovníků je proto sjednocení centristického tábora nezbytné a téměř naléhavé.
Jeho soupeř však výsledky průzkumu považuje za důkaz, že Philippe nedokáže naplnit svou snahu vystupovat jako politická hráz. Oba politici se ve čtvrtek 27. srpna utkají v první debatě prezidentské kampaně, kterou na stadionu Roland Garros pořádá francouzský svaz zaměstnavatelů Medef.
Zakladatel a čelný představitel Nepodrobené Francie Jean-Luc Mélenchon si mezitím „mne ruce“. „Dva bývalí premiéři Emmanuela Macrona navrhují oživit vzdělávací systém,“ poznamenal posměšně. Mélenchon se vysmíval také Attalovým výrokům o zákazu abájí, dlouhých volných oděvů, které nosí některé muslimské ženy. Jeho vyjádření je dalším důkazem, že školství bude jedním z hlavních bojišť prezidentské kampaně.
Článek napsal Paul Barcelonne (Radio France), poprvé byl publikován 25. srpna 2026 14:12 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.