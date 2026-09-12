Nejen Louvre. Ve Francii přibývá krádeží uměleckých děl

Francie se v poslední době potýká s loupením uměleckých děl, bilance za poslední rok činí deset vykradených muzeí. Naposledy zmizely dva obrazy impresionisty Pierra-Augusta Renoira, přičemž totožnost pachatelů ani osud vzácných pláten nejsou známé. Zloději v takovýchto případech většinou pracují na zakázku.
„Pokud se zloději zaměřují na muzea, je to nepochybně proto, že mají kontakty na síť, která jim umožňuje tyto obrazy dále prodávat,“ podotkl policejní ředitel departmentu Alpes-Maritimes Jean-Luc Bragato.
Podle odborníků zločince motivuje i to, že podobné spektakulární krádeže jsou snažší, než se na první pohled zdá. „Vloni si vzali na mušku Louvre, jedno z nejslavnějších muzeí na světě. A zloději po celém světě to sledují a říkají si: ‚Páni, jestli je možné vykrást Louvre, nemáme i my někde poblíž muzeum, kde je zlato, stříbro nebo obrazy?‘,“ popisuje anglický detektiv Arthur Brand, který se specializuje právě na oblast umění.
Nedávno si zloději troufli i do muzea bývalého francouzského prezidenta Jacquese Chiraca. Nejsledovanějším případem ale zůstává právě krádež v Louvru. Ani rok po akci se ukradené předměty stále nepodařilo nalézt. Podle zástupců muzeí a organizátorů výstav je nutné výrazně zvýšit bezpečnostní opatření.
„Když se podíváme na výsledky vyšetřování a kontroly, vidíme, že všechny nezbytné kroky přijaty nebyly. Já osobně jako soukromý provozovatel výstav dbám na to, aby byla zavedena všechna bezpečnostní opatření,“ říká Vincent Berreneche, organizátor výstavy Gianniho Versaceho v Paříži.
Rozpočet na ochranu klesá
Vzácné obrazy a předměty ale mizí i z kostelů. Francouzská vláda navíc nedávno snížila o desetinu rozpočet na ochranu památek a kulturního dědictví. „Emmanuel Macron v tomto legislativním systému, který umožňuje chránit kulturní dědictví, napáchal poměrně dost škod. Je tu také problém s nedostatkem personálu,“ opřel se do francouzského prezidenta předseda Asociace na ochranu památek Julien Lacaze.
Vzácné obrazy, stejně jako předměty ukradené v Louvru, jsou na mezinárodním trhu neprodejné, ale pro bohaté lidi, z nichž někteří pochází z kriminálního prostředí, jsou stále žádanější akvizicí.