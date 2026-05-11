Prezident z krajní pravice, nebo levice? Francouzi možná jiný výběr mít nebudou


Události: Příští prezident Francie může být z krajní pravice, nebo levice
Ve Francii se rok před prezidentskými volbami rýsuje scénář, který může mít vážné důsledky i pro Evropskou unii. Poté, co předseda levicové strany Nepodrobená Francie Jean-Luc Mélenchon potvrdil, že bude usilovat o prezidentský úřad, mohli by v druhém kole proti sobě stát zástupci obou krajních proudů politického spektra.

Prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon slíbil v případě zvolení rozsáhlé reformy. Zvýšil by minimální mzdu a platy ve veřejném sektoru, snížil důchodový věk na šedesát let a ještě více zdanil velké firmy. A požadoval by vystoupení Francie ze Severoatlantické aliance.

Socialisté, Republikáni i další zástupci politického středu včetně prezidenta Emmanuela Macrona začínají bít na poplach. Průzkumy ukazují, že ve druhém kole voleb by proti sobě mohli stát zástupci krajní levice i krajní pravice.

Pro kandidáta Národního sdružení Jordana Bardellu by v současnosti hlasovalo 36 až 38 procent voličů. Většina stoupenců krajní pravice už ani nečeká na výsledek odvolacího řízení v procesu s Marine Le Penovou. Pro ně je předseda strany jasným kandidátem. Mladý nacionalista to cítí podobně. Kandidaturu Le Penové by mohl znemožnit rozsudek v případu zpronevěry peněz Evropského parlamentu.

Dva extrémy

Francie by se tak mohla dostat do situace, kdy by voliči vybírali ze dvou extrémů. Průzkumy ukazují, že kandidáta centristů Édouarda Philippa – který je podle mnohých až příliš spojen s prezidentem Macronem, v jehož vládě byl premiérem – dělí od kandidáta krajní levice pouhé dva procentní body.

Odborníci upozorňují na to, že extremisté na obou stranách politického spektra mají silnou voličskou základnu. Umírněný střed včetně Republikánů může doplatit na to, se preference těchto kandidátů v prvním kole rozmělní, a závěrečné klání dvou populistů a nacionalistů tak nemusí být utopií. 

Podle Trumpa je íránská odpověď na návrh na ukončení války absolutně nepřijatelná

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Írán v ní podle médií zdůraznil nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí. Podle prezidenta USA Donalda Trumpa je odpověď absolutně nepřijatelná. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem příměří.
Bělorusko a Rusko propustily polské a moldavské vězně, uvedl Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že díky zprostředkování Spojených států byli z vězení v Bělorusku a Rusku propuštěni tři polští a dva moldavští vězni. Jména propuštěných nezmínil.
Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra byl propuštěn z vězení

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra, jedna z nejvýraznějších postav thajské politiky, byl v pondělí propuštěn z vězení v Bangkoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.
Loď s hantavirem opustilo 94 lidí

Pasažéři a někteří členové posádky výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, se podle agentury Reuters evakuují do svých zemí. Proces začal v neděli ráno zakotvením u přístavu Granadilla španělského ostrova Tenerife a má trvat až do pondělí. V neděli kolem 19. hodiny byla evakuace do dalšího dne přerušena. Na palubu nejprve vstoupili zdravotničtí činitelé, aby provedli finální kontrolu, později agentury informovaly o zahájení transferu lidí, které vyzvedávají repatriační letouny. Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že loď opustilo 94 lidí. U jednoho se projevily příznaky.
Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o dvou zabitých a několika zraněných při ruských útocích během tohoto víkendu. Mezi Moskvou a Kyjevem přitom platí třídenní příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k nedělnímu odpoledni uvedl, že Rusko se během příměří zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky podél frontové linie.
VideoTrump mění Washington. Kritiku vyvolalo i natření nádrže

Kontroverze provázejí i další projekt prezidenta USA Donalda Trumpa ve Washingtonu. Prezident nechal natřít zrcadlící nádrž před Lincolnovým památníkem. Podle zjištění deníku The New York Times zakázku v přepočtu za 150 milionů korun dal bez výběrového řízení firmě, která pro něj v minulosti dělala bazény. Charles Birnbaum pomáhal tvořit pravidla správy kulturního dědictví. Říká, že zatímco v prvním funkčním období se jimi Donald Trump řídil, nyní zavedené normy ignoruje. Trump kritiku odmítá a plánuje dosud největší projekt – osmdesátimetrový vítězný oblouk naproti Lincolnovu památníku. Odpůrci doufají, že plán zůstane na papíře.
Bývalý polský ministr Ziobro dle médií uprchl z Maďarska do USA

Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který je ve vlasti stíhán kvůli podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, uprchl z Maďarska do Spojených států, uvedla v neděli místní média. Polské úřady podle agentury AFP tyto informace zatím ověřují. Maďarská vláda bývalého premiéra Viktora Orbána udělila Ziobrovi v loňském roce politický azyl.
