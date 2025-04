Nejde o politiku, řekl prokurátor k Le Penové. Média mluví o šoku

Generální prokurátor reagoval na kritiku pondělního verdiktu soudu, který představitelku francouzské krajní pravice uznal vinnou ze zpronevěry, s okamžitou platností jí zakázal ucházet se po dobu pěti let o volené veřejné funkce a odsoudil ji ke čtyřem rokům vězení, z toho ke dvěma podmíněně.

„Systém proti nám vytáhl atomovou zbraň, a když používají tak silnou zbraň proti nám, tak to samozřejmě znamená, že jsme favorité pro volby. Skandálním způsobem nám ukradli parlamentní volby a říkáme jasně, že nedovolíme, aby Francouzům ukradli i prezidentské volby,“ konstatovala Le Penová, která slíbila využít všech možných prostředků a dosáhnout výhry a demokratickými prostředky hájit práva Francouzů.

„Je to diskvalifikace pro Francii jako zemi lidských práv, která vyučuje demokracii po celém světě,“ poznamenal Bardella. Kdyby k něčemu podobnému došlo v Maďarsku a byl odstraněn rival premiéra Viktora Orbána, Evropská komise by hned mluvila o porušení právního státu, soudí politik.

Pokud by odvolací soud ve Francii nezvrátil zákaz političce kandidovat, Bardella by mohl být jejím náhradníkem, podotkla AFP.

Verdikt podle Bardelly stranu odstaví od moci a připraví ji o možnost nominovat Le Penovou na prezidentku v roce 2027, jako se to stalo v Rumunsku . Tamější ústavní soud anuloval vítězství krajně pravicového proruského kandidáta Calina Georgescua z prvního kola listopadových prezidentských voleb.

„Šoková vlna“, píší média ve Francii

„Byla to pomalu hořící bomba, kterou v roce 2004 odpálil Jean-Marie Le Pen a která v pondělí 31. března explodovala u pařížského nejvyššího soudu. Zažehly se tím politické ambice jeho dcery Marine a otřásla celá politická scéna,“ komentoval verdikt francouzský deník Libération.

Na jeho titulní stránce je zklamaný obličej odsouzené političky, velkým písmem napsáno „vinna“ a v doprovodném textu „politické zemětřesení“, o kterém píší i noviny Midi Libre.

Le Penová v roce 2004 kandidovala za krajně pravicovou Národní frontu do Evropského parlamentu, kde působila až do roku 2017. FN, kterou založil a do roku 2011 vedl její otec Jean-Marie Le Pen, je předchůdkyní současného Národního sdružení.