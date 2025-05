V polských prezidentských volbách půjde o účast, říká zpravodaj

V druhém kole polských prezidentských voleb může k urnám dorazit rekordní počet voličů. Právě účast podle zpravodaje ČT v Polsku Lukáše Mathého výsledek v očekávaném těsném souboji mezi primátorem Varšavy a vládním kandidátem Rafalem Trzaskowským a zástupcem opoziční strany Právo a spravedlnost Karolem Nawrockým rozhodne. Oba kandidáti o hlasy dosud nerozhodnutých lidí podle zpravodaje usilovali do posledního momentu.

„Platí, že rozdíl by měl být minimální,“ sdělil Mathé. „Když se vrátíme do roku 2020, kdy se neúspěšně utkal Rafal Trzaskowski s Andrzejem Dudou, tehdy sloužící hlavou státu, Duda vyhrál o čtyři sta tisíc hlasů. Už tehdy se říkalo, že jde o velmi těsný rozdíl. Tentokrát může být ještě výrazně nižší, v řádu desítek či stovek tisíc hlasů. A to v zemi, kde bude volit kolem dvaceti, dvaceti pěti milionů lidí.“