Poláci vyberou prezidenta, čeká se mimořádně těsný výsledek

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK , Deutsche Welle , The Polish Politics Blog , Financial Times , Politico , Statista

„Nawrocki si vedl lépe, než jsme si mysleli, zejména s tímto skandálem s bydlením,“ připustil podle webu listu The Financial Times (FT) Wojciech Szacki, hlavní politický analytik think-tanku Polityka Insight.

Nechtěnou pozornost na sebe Nawrocki přitáhl i během televizní debaty s Trzaskowským, když si na okamžik zakryl tvář a cosi si vložil do úst. Původně tvrdil, že to byla žvýkačka, pak ale jeho štáb připustil, že šlo o nikotinový výrobek. Podle polských médií si dal nikotinový sáček bez tabáku, jehož prodej dospělým je v zemi povolený. Úřady ale upozorňují, že vzhledem k vysokému obsahu nikotinu jde o silně návykový produkt.

Nawrocki se podepsal pod všechny body včetně postoje k Ukrajině. Trzaskowski řekl, že by mohl souhlasit s některými body, ale jiné odmítl. Hájil práva sexuálních menšin LGBT+ a uvedl, že Ukrajina by se měla jednou, až skončí válka s Ruskem, k NATO připojit.

Mentzen pozval Trzaskowského a Nawrockého na samostatné rozhovory na svůj kanál na YouTube a vyzval je, aby podepsali jeho seznam politických požadavků. V nich třeba stálo, že nepodepíšou zákon, který by zvyšoval daně či ratifikoval vstup Ukrajiny do NATO. Dokument obsahuje také odmítnutí přenosu kompetencí vlády na instituce EU.

Co by (ne)svedlo Trzaskowského vítězství

Volby se konají za situace, kdy Tuskova vláda není moc populární, neboť nezvládá plnit svůj program – ať už jde o zrušení změn v justici zavedených PiS, či liberalizaci potratů.

„(Případné) vítězství Trzaskowského poskytne Tuskově vládě nový impuls a jasný dvouapůlletý náskok před příštími parlamentními volbami,“ poukázal Aleks Szczerbiak z University of Sussex na to, že vítězství varšavského starosty by kabinetu dalo čas na znovuzískání podpory a pomohlo by mu oživit jeho činnost.

Na druhou stranu některé kroky vlády, jako třeba změny v justici, sice torpéduje prezident Duda, na jiných, mezi které patří potraty či posílení práv sexuálních menšin, se ale neshodne ani samotný kabinet. Proti liberalizaci v těchto otázkách je zejména vládní Polská lidová strana (PSL).

„Pokud vítězství Trzaskowského nevytvoří politickou dynamiku, která povede stranu k úpravě jejího postoje, patová situace v těchto otázkách by mohla pokračovat bez ohledu na výsledek prezidentských voleb,“ uzavřel Szczerbiak.