Polský zákon o registrovaném partnerství vyvolává rozpory

Po dvaceti letech zamířil do polského Sejmu návrh zákona o registrovaném partnerství. Předchozí pokusy o jeho přijetí selhaly. Vládní norma by dala partnerům včetně stejnopohlavních párů právo dědit, mít společný majetek i příjmení. Naopak s adopcí dětí nepočítá. Přesto není jisté, že začne platit, jelikož rozpory vyvolává i uvnitř samotné koalice.

Některé polské páry spolu žijí dlouhé roky a vychovávají společně potomky, jejich partnerskému životu ale současný právní stav neodpovídá. „Ola je biologickou matkou, mně taky ale říkají mami. Ve světle práva je však Ola matkou samoživitelkou a já jsem úplně cizí osobou,“ popisuje stav věcí její partnerka Karolina.

Návrh zákona, který zamířil do Sejmu, by oběma ženám umožnil mimo jiné společně vlastnit, danit, navzájem po sobě dědit, rozhodovat o pohřbu, a hlavně by vyřešil trvající nejistotu v péči o děti. „Já jsem jediným právním zástupcem dětí. Pokud by byla třeba akutní operace v nemocnici, zatímco jsem pryč, tak se musím vrátit a podepsat to,“ konstatovala Ola.

Zákon o registrovaném partnerství podle expertů využijí z devadesáti procent heterosexuální páry. Kvůli zbylým deseti procentům párů stejnopohlavních ale v uplynulých dvaceti letech ve sněmovně vždy narazil. Jasná většina mezi poslanci není ani tentokrát, spory přitom sužují i vládní koalici.