Polsko povolilo prodej „pilulky po“ bez receptu. Opozice hrozí lékárníkům stíháním, až přijde k moci

V polských lékárnách je nově dostupná nouzová antikoncepce bez receptu. Zákon, který to měl umožnit, sice vetoval prezident Andrzej Duda, vláda premiéra Donalda Tuska ho ale obešla pomocí vyhlášky. I přes problémy, které krok doprovází, jde o největší posun směrem k uvolnění přísné protipotratové politiky za posledních deset let.

Od roku 2017, kdy bývalá konzervativní vláda zpřísnila legislativu, patřila dostupnost nouzové antikoncepce v Polsku k nejhorším Evropě. „Dokonce i v autoritářských zemích jako Bělorusko a Rusko, je jednodušší přístup k nouzové antikoncepci. Polsko je jednou ze dvou posledních zemí v Evropě, kde je na to potřeba recept,“ podotkl Mateusz Błeżuński z nadace Federa.

Mnoho polských lékařů navíc takzvanou pilulku po z náboženského přesvědčení předepsat odmítá. Nově bude stačit do lékárny přijít a vyplnit dotazník. „Očekávám, že bude větší zájem a pacientky se budou cítit bezpečněji,“ prohlásil vedoucí lékárny SuperPharm Tomasz Bartoszuk.

Dosud bylo možné dostat v lékárnách antikoncepci jen na recept. Zdánlivě drobná změna znamená velký posun - mnoho žen, které nechtěly otěhotnět, se do tří dnů, během kterých antikoncepce dokáže zabrat, do ordinace gynekologa nestihlo dostat.

Politicky kontroverzní téma

Opoziční strana Právo a Spravedlnost (PiS) označuje obejití prezidentského veta ze strany vládního kabinetu za nelegální a chce takový postup v případě návratu k moci trestat. „Budeme stíhat všechny, kteří budou nelegálně prodávat ‚pilulky po‘,“ nechal se slyšet poslanec PiS Przemysław Czarnek.

„Pokud se bavíme o vědeckých důvodech nebo o tom, zda jsou farmaceuti na prodej připraveni, tak ano, je to správný směr. To, že tu máme politické rozbroje, tak už to bývá,“ podotkl předseda polských lékárenských odborů Piotr Merks.

Zmírnění podmínek pro nákup antikoncepce je jen jedním z opatření, která vláda Donalda Tuska plánuje v rámci zmírnění protipotratové politiky podniknout. Dále slíbila umožnit ženám umělé ukončení těhotenství do dvanáctého týdne, hlasovat o tom bude v červnu. I v tomto případě ale hrozí prezidentské veto a odpor opozice.