Nad Jeruzalémem zasahovala protivzdušná obrana

Íránské rakety ráno zasáhly podle serveru The Times of Israel několik míst ve středním Izraeli, jedna dopadla do oblasti přístavu Haifa na severu země, kde předtím nezněly sirény.

Útoky zranily šestnáct lidí, informují záchranáři. Podle deníku Ha'arec bylo poničeno několik budov v Tel Avivu.

Nejnovější íránský útok na Izrael v už přes týden trvajícím konfliktu přišel jen několik hodin poté, co se do bojů zapojily Spojené státy. Prezident Donald Trump v noci na neděli oznámil, že americké útoky mířily na tři íránské jaderné provozy, které byly podle něj „zcela zničeny“. Teherán buď přistoupí na mír, nebo jej čekají mnohem větší údery, dodal prezident USA.